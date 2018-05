Calleja encuentra al fin su once de confianza

Desde la promoción de Javi Calleja al primer equipo del Villarreal, el técnico no había repetido once en tres ocasiones hasta ahora. El técnico ha confiado en la alineación que forman Asenjo; Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Rukavina; Trigueros, Rodrigo; Castillejo, Raba, Cheryshev; y Bacca en los tres últimos partidos... y los resultados no se han hecho esperar, puesto que estos hombres han conseguido que el equipo amarillo sume nueve puntos de los nueve últimos en las visitas de Leganés, Celta y Valencia.

Al acabar el pasado sábado derbi autonómico se le preguntó a Manu Trigueros por esta circunstancia, y el de Talavera hizo suyas las palabras de su entrenador: «Estamos en una dinámica muy positiva en resultados y fútbol, lo que funciona no se toca».

Sin embargo, pese a las palabras del centrocampista de Talavera, Calleja estará obligado a modificar su once de forma obligada. Y es que Rukavina vio la quinta amarilla de la presente campaña ante el conjunto che, por lo que no podrá ser mañana de la partida. Su puesto lo ocupará con toda seguridad Jaume Costa, que ya terminó jugando el citado duelo ante el club vecino.

No se puede descartar tampoco que el entrenador realice algún cambio más teniendo en cuenta que el equipo deberá jugar tres partidos en una semana. Además, la entidad del rival puede motivar algún futbolista con un perfil más defensivo entre en el centro del campo. Lo que a buen seguro no cambiará será el sistema, pues el 4-2-3-1 se ha destapado como un dibujo infalible en lo que respecta al actual Villarreal.

Destacar por último que el conjunto amarillo había repetido once en dos jornadas en cinco ocasiones en la presente campaña, pero ha sido en el tramo final cuando Calleja ha encontrado un once tipo casi inamovible.