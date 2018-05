El CD Castellón firmará hoy a Gerardo Reyes para el play-off

El Castellón podía acudir al mercado de fichajes tras la lesión de larga duración de William y el club no ha querido desaprovechar la oportunidad de reforzar su delantera. El escogido es Gerardo Reyes, que procede del Torre Levante y tiene previsto pasarse hoy por las oficinas del club para estampar su firma en el nuevo contrato. El futbolista de 29 años comenzó esta temporada jugando en el Envigado de la máxima categoría de Colombia, pero volvió a España «por motivos personales», puntualiza, para acabar firmando por el conjunto valenciano, en el que ha anotado siete tantos en 15 encuentros.

Mediterráneo se puso ayer en contacto con el delantero, que no podía ocultar su satisfacción por vestir una camiseta como la del CD Castellón: «Ir a un club así es un orgullo. Ya hay dos buenos delanteros en la plantilla, pero cuando me llamaron no me lo pensé dos veces. Después de disputar varias promociones de ascenso durante los últimos años, espero que esta sea la vencida».

El futbolista, que mantiene una estrecha relación con el nuevo grupo inversor liderado por José Miguel Garrido, antes de firmar por su último equipo pudo hacerlo por el Olímpic: «Pero por el tema de sus impagos decidí jugar en el Torre Levante». Ahora está a expensas de saber cuándo se pone a las órdenes de Escobar, pudiendo hacerlo hoy mismo.

GARANTÍA DE GOLES // Formado en la cantera del Valencia CF, Gerardo Reyes conoce perfectamente la categoría, pues ha militado en conjuntos como Saguntino, La Roda o Paterna, jugando también varios años en Preferente en el Burjassot y Catarroja. La temporada 16/17 fue la más fructífera del ariete en el apartado anotador, pues pudo celebrar 19 goles en 38 partidos con el Torre Levante. Estos números le abrieron las puertas de Primera en Colombia, firmando por el Envigado.

Al margen de su olfato goleador, el delantero —que competirá con David Cubillas o Cristian Herrera por un puesto en el once en los próximos partidos—, destaca por su juego aéreo y lucha constante, sobresaliendo las últimas campañas en la categoría.