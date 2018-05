Detenida la esposa del golfista Lucas Glover por golpear a su marido y a su suegra

Habrá que comenzar a pensar que el golf es un deporte de riesgo. Y si no solo hace falta recordar los incidentes personales por los que ha pasado Tiger Woods, sin duda el jugador más mediático de los últimos años. Sin embargo, su compatriota Lucas Glover, de 38 años, vencedor del Us Open 2019 y profesional desde el 2002, parece decidido a seguir los pasos de la estrella californiana con turbios asuntos familiares.

Krista Glover, esposa del golfista, fue detenida el pasado sábado por la noche, después de golpear y agredir a su marido y a su suegra, como represalia porque Lucas no había pasado el corte en el torneo de The Players, donde precisamente Sergio García tuvo un incidente de mal gusto con un espectador.



Krista Glover / (AP)

"Fue una discusión después de presentar una tarjeta de 78 golpes que me dejó fuera del torneo. Ella inició una discusión conmigo y me dijo que era un perdedor y que se llevaría a los niños y me dejaría", ha explicado Lucas Glover, quien, sin embargo, ha solicitado que su esposa no sea encarcelada.

La policía llegó al chalet que había alquilado el jugador después de que los vecinos denunciaran que había follón en la casa. Presa de los nervios --y bebida, según Lucas-- Krista la emprendió a golpes con su suegra y marido. Tal era el estado de excitación de la mujer que se resistió a ser detenida, pateó el coche policial y, además, logró quitarse las esposas antes de volver a ser arrestada de nuevo. "Agradecemos la privacidad en esta desafortunada situación", ha añadido el golfista muy apenado.