Diego Costa se aferra a la Roja tras nueve meses de ausencia

Diego Costa vuelve a ser pieza clave en la Roja después de nueve meses sin poder jugar, lo que hizo a partir de su vuelta a la competición española. El delantero se ha convertido en la pieza que le faltaba a Diego Simeone y en el complemento ideal para Antoine Griezmann. Al francés le sitúan en Barcelona, donde muchos aseguran que ya tiene casa.

El de Lagarto tuvo que responder a preguntas sobre el futuro de Griezmann. «Él sabe que le queremos y que es un jugador muy importante», dijo Costa. «Le he dicho que no puede irse y creo que se va a quedar», añadió.

Si en el Atlético podría echar de menos a Griezmann la próxima temporada, en la selección se acuerda de Álvaro Morata, ausente en la convocatoria de Julen Lopetegui, cara a los amistosos de este viernes en Düsseldorf contra Alemania y el próximo martes, frente a la Argentina de Leo Messi, curiosamente en el Wanda Metropolitano. El atacante del Chelsea acusa unos problemas de espalda que le han impedido jugar con regularidad en el conjunto londinense. Costa asegura que no se siente más liberado sin el delantero madrileño.

LA AÑORANZA // «Le echo de menos porque nos llevamos muy bien. Lo está pasando mal, pero es un grandísimo futbolista y quiero que esté. Para mí, la presión es la misma», declaró ayer el futbolista del Atlético tras el entrenamiento de la selección española, en el que tampoco participó Gerard Piqué debido a la gripe que padece. El ensayo estuvo precedido por los controles antidopaje por parte de médicos de la FIFA.

Costa recalca que todavía tiene pendiente su aclimatación a la Roja. «Me estoy adaptando mucho mejor en la selección. Lo importante es hacerlo lo mejor que puedo. Hay que aprovechar el tiempo que nos otorgue el seleccionador», manifestó. Además, el atacante del Atlético desveló que mantiene un fluido contacto con el seleccionador: «Lopetegui ha sido muy claro conmigo y con todos. El que no tenga minutos, es imposible que le llame. Después de ese tiempo, si he jugado, siempre he tenido las puertas abiertas. Intentaré hacerlo lo mejor posible para seguir haciéndolo bien», destacó Costa, recalcando su ausencia forzosa en la convocatoria de septiembre.

No obstante, sabe que se le van a pedir goles: «Un delantero, cuando no marca, siempre tiene presión. Es normal que eso te venga cuando las cosas no salen, pero hay que tener tranquilidad», concluyó el rojiblanco.