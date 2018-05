Escobar: «La eliminatoria sigue al 50%, no será nada fácil»

No las tiene todas consigo y, pese al empate con goles (1-1), Sergi Escobar no se fía del Tropezón, un conjunto que tildó de competitivo. Para el entrenador del CD Castellón, la igualada es positiva, pero considera que en Castalia el próximo domingo (18.00 horas) «pasar la eliminatoria no será sencillo». «Es un buen empate, pero la eliminatoria sigue estando igualada al 50%, no será nada fácil», reconoció el almazorense.

Para el preparador orellut, «el resultado, como mínimo, es justo», destacó, añadiendo que «no creo que el Castellón haya estado desdibujado en la primera mitad. Jugábamos contra un gran equipo, que es muy competitivo en su campo». Y valoró al rival: «El Tropezón nos ha puesto las cosas más difíciles en la primera mitad, siendo intensos. Cierto es que cuando a ellos se les ha acabado la gasolina, nosotros nos hemos hecho dueños del partido».

MERECIERON MÁS / Pese a todo, Escobar considera que su equipo fue superior: «Habíamos hecho méritos para adelantarnos en el marcador, pero así es la grandeza del fútbol, que ha hecho que ellos marquen en una acción a balón parado. Sabíamos que era una de sus mejores armas y así lo han demostrado».

A su vez, alabó a los suyos: «Nosotros nunca hemos bajado los brazos y siempre hemos seguido queriendo, obteniendo la recompensa del empate. E incluso llegamos a buscar el segundo gol».

Escobar tuvo palabras de elogio para el goleador: «Me alegro por Iván Sales, porque ansiaba una actuación así. Pero no solo eso, ya que el equipo también necesita a Iván. Por fortuna su estado de ánimo y de juego nos llega a final de temporada. Ha sabido aprovechar minutos de calidad y nos alegramos por él. No lo estaba pasando bien».

«El terreno de juego también ha sido un hándicap. Era algo peculiar, con zonas encharcadas, otras que no... pero bueno, no es excusa. El Tropezón me ha parecido un equipo muy serio y competitivo. Un señor equipo y tenemos claro que en Castalia nos costará. Eso sí, esperamos contar con el factor de nuestro estadio, porque creo que a ellos en la segunda parte en un campo como el nuestro se le puede hacer larga», concluyó el almazorense.

EL MÍSTER RIVAL / Geli, entrenador del Tropezón, lamentó el resultado: «Trabajamos para ganar y lo merecimos. Ha sido una pena no poder vencer porque el gol suyo ha sido un grave error nuestro. Hemos pasado de tener la eliminatoria encarrilada a que ellos se vayan con el resultado perfecto».

«En la primera mitad les apretamos más y en la segunda nos costó. Pese al empate, creo que este resultado lo podemos levantar perfectamente, porque nosotros jugamos mejor fuera de casa que en nuestro campo», finalizó.