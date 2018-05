Geli: «En la ida el Tropezón ganará seguro al Castellón»

El Tropezón tiene en el banquillo a un ilustre del fútbol español en la década de los 90 como Ángel de Juana García Geli. El exjugador de equipos como Zaragoza, donde ganó una Recopa, Celta o Racing cumple su segunda temporada en el que será primer rival del play-off de ascenso para los albinegros. «El Castellón era uno de los cocos y no lo queríamos por tradición, equipo, afición... Cuando salió su bola estábamos viendo el sorteo todos juntos y fueron todo risas», recuerda.

Pese a que Geli da al Castellón como «un poco más favorito porque juega la vuelta en casa», asegura que están dispuestos a dar mucha guerra: «Estará más igualado de lo que la gente piensa. El partido de ida lo vamos a ganar seguro». De hecho, cuestionado sobre qué resultado firmaría para el choque del domingo responde lo siguiente: «Un 2-0».

El técnico del Tropezón subraya que «de los últimos 25 partidos solo se ha perdido uno» y añade que han estado «peleando por el liderato hasta el final». De hecho, Geli afirma que «el objetivo del club es el ascenso. Estamos saneados y queremos jugar en Segunda B después de quedarnos cerca la temporada anterior».

Quita hierro el ahora entrenador cántabro a la presión que pueda ejercer Castalia en el partido de vuelta: «Sé que va muchísima gente, pero nos encanta la presión. El Tropezón está hecho para grandes retos». Siguiendo con su alegato, Geli descubre el mensaje que transmitirá a sus jugadores antes de salir a Castalia: «He ganado en estadios como el Bernabéu, con más de 80.000 aficionados, y no se puede nadie imaginar lo bonito que es».

El técnico destaca además que el Tropezón «pondrá gradas supletorias en el partido de ida para la gente que venga desde Castellón» y descubre que su equipo no renunciará al balón: «Practicamos un buen fútbol, tenemos calidad y somos intensos. La defensa es veterana y da seguridad. En los dos años que llevamos aquí prácticamente somos los mismos y ya jugamos de memoria».