Griezmann decidirá su futuro antes del Mundial

El delantero del Atlético y de la selección francesa Antoine Griezmann decidirá en qué club jugará la próxima temporada antes de ir a Rusia para disputar el próximo Mundial, según anunció el propio jugador en una entrevista en el diario L’Équipe. «Mi futuro se decidirá antes de la Copa del Mundo. Quiero ir a Rusia libre de preocupaciones. Le he dicho a mi hermana (que ejerce de representante) que, me quede o no en el Atlético, deberá arreglarse antes», señaló el atacante, relacionado desde hace meses con el Barça y que sigue siendo el centro de muchos rumores sobre su posible futuro azulgrana.

El Atlético echará el resto para intentar retener a su estrella mientras el Barcelona espera que cristalice el trabajo llevado en los últimos meses, y que le valió una denuncia por parte del club colchonero por negociar con un futbolista con contrato en vigor.