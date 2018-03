El Madrid recibe a la sensación, el Girona

El Bernabéu y el Real Madrid. Palabras mayores para el Girona, que este domingo (20.45 h. Movistar Partidazo) va a medir su fantástico estado de forma en un escenario mayúsculo y ante un rival que sobre el papel debería ser inaccesible. «El 0-3 de la primera vuelta ante el Barça nos sirvió de experiencia para recibir al Madrid en Montilivi, y le ganamos 2-1. Esperemos también haber aprendido de lo que pasó en el Camp Nou (6-1) para jugar en el Bernabéu». La reflexión es del centrocampista Pere Pons.

En la alineación del Girona, que cualquier aficionado rojiblanco ya recita de memoria, la mayoría de futbolistas que pisarán por primera vez el campo del Real Madrid es abrumadora.

Si los partidos en el campo del Real Madrid entrañan ya de por sí una máxima dificultad, posiblemente el Girona lo visitará en el peor momento posible desde la perspectiva del rival: los de Zidane lo afrontarán sin haber tenido ningún compromiso entre semana, en el mejor momento de la temporada, sin ningúna baja y con ganas de sacarse la espina del 2-1 de la primera vuelta.

«Han tenido una semana limpia para poder pensar en este partido y también es el equipo más en forma de primera. Y por si eso no fuera poco, Cristiano Ronaldo está próximo a llegar a su mejor versión si no ha llegado ya. No hay duda que la dificultad será máxima, pero también estoy convencido que tenemos argumentos para ser competitivos como lo hemos sido casi siempre y para poner en dificultades al Madrid», subrayo el técnico del cuadro gerundense, Pablo Machín, que solamente tiene la baja por lesión del carrilero Carles Planas para el histórico choque.