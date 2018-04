Los organizadores temen más suspensiones de pruebas BTT

La suspensión de la XCM Penyagolosa-Xodos y la Gegant de Pedra, como consecuencia del veto por parte del director del parque natural del Penyagolosa, Miquel Ibáñez, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, no solo ha despertado la indignación entre los bikers de la provincia, sino la inquietud entre los organizadores de carreras BTT, que ven peligrar este tipo de pruebas.

Los motivos de ambas cancelaciones son los mismos, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del macizo de Penyagolosa, decreto 49/2006 de 7 de abril, que impide «el paso de vehículos con o sin motor, fuera de las carreteras y caminos, incluidos los agrícolas y forestales».

Para Héctor de la Cagiga, organizador de la reciente Mediterranean Xtrem o la Mediterranean Epic, lo más preocupante «es que no sabemos a qué atenernos, porque la legislación no ha cambiado y antes no había problemas con la Gegant de Pedra. ¿Por qué esa legislación no suponía un problema y ahora sí?».

También incide en que «nos avisan con muy poca antelación, nosotros tenemos que avisar con tres meses de que vamos a hacer una carrera pero ellos pueden contestarte el día antes». Así, cabe recordar que la XCM Penyagolosa-Xodos iba a celebrarse el 27 de mayo y la Gegant de Pedra el 2 de junio, por lo que tienen muy poco tiempo para reaccionar tras hacerse pública la decisión del director del parque natural.

De la Cagiga se muestra comprensivo «con que haya que regular un espacio natural, pero también teniendo en cuenta las necesidades de los deportistas. Los parques están para que podamos darles uso, y una marcha cicloturista no solo tiene un componente deportivo, sino una importante repercusión económica para los pueblos de su entorno».

Finalmente, De la Cagiga pone en duda el impacto negativo de las carreras BTT en el paraje natural. «Para preparar una carrera hay que limpiar senderos, lo que supone un impacto positivo, pero habría que hacer un informe por parte de un ingeniero forestal neutro que avale si hay realmente degradación del medio, no vale con que lo digan ellos, eso hay que demostrarlo».