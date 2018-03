La primera defensa del liderato del Castellón toca en Paiporta

Al CD Castellón le tocará madrugar este domingo (juega al mediodía, 12.00 horas, aunque, por aquello de haber adoptado el horario de verano, la próxima madrugada, con una hora menos de descanso) para acometer la primera defensa de su primer puesto en solitario, ganado a pulso con la soberbia remontada a los mandos de Escobar (42 puntos de 51 posibles). Le espera el Paiporta, en un encuentro ofrecido por Televisión de Castellón Mediterráneo que, pese al estreno del liderato, ya ha vivido muchas veces.

Como si fuera el Almazora, el Buñol o el Rayo Ibense, se trata de un adversario que se asoma al abismo del descenso, en un campo de hierba artificial y de un tamaño antagónico a Castalia, adversidades que, a la postre, no han sido un obstáculo para sumar otras tantas victorias.

Con tres puntos de renta respecto al Atlético Levante (recibe, a la misma hora que los albinegros comparezcan en El Palleter, al Torre Levante, de nuevo en Buñol y no en el Ciutat de València) y cuatro con el Orihuela antes del arranque del fin de semana, el Castellón se puede permitir un tropiezo, un empate para ser más precisos, sin ver peligrar su privilegiada situación.

Sin embargo, no quiere dejar escapar ese apreciable comodín, máxime cuando afronta un nuevo paréntesis de 10 días (la selección valenciana disputa la fase final de la Copa de las Regiones de la UEFA, que ha obligado a reconfigurar el calendario), antes de un mes dantesco: seis partidos, cinco de ellos entre el 4 y el 22 de abril, con tres comparecencias encadenadas en ocho días.

VA DE RÉCORDS // Mucho se ha hablado de las ocho victorias consecutivas en Castalia, aunque tal vez no tanto como haber superado, por fin, los 12.700 socios, récord de cualquier equipo en esta división pero, lo que es más importante, en la historia del club, a pesar de militar en la cuarta categoría del fútbol español.

El caso es que el conjunto albinegro es el mejor visitante, no solo por la solitaria derrota en Los Arcos (recuerden, aquel encuentro con tres expulsiones... más la de Escobar), sino porque ha sumado 29 puntos en 16 desplazamientos.

LOS 'TOCADOS' Y LAS ROTACIONES // Habrá que ver cuántos y de qué tipo son las variaciones en el once, así como la influencia de los problemas que ha sufrido Cristian Herrera esta semana, que finalmente ha entrado en la convocatoria. Con Luismi con muletas y William fuera de circulación en las últimas semanas, el técnico almazorense advierte que no correrá riesgos, y por ello ha dejado fuera de la lista al mencionado William y al defensa central Enrique, con el que no se quiere arriesgar, así como a Albert Pedra.

La retaguardia parece inamovible, mientras que, en la medular, con Castells presumiblemente titular, habrá que ver como encaja a Javi Rubio (al final, al retirarle una amarilla, continúa apercibido) y Marenyà, a quien podría escorar a la izquierda o adelantar a la media punta, si Herrera no está bien. Juanjo e Iván Sales pelearían por completar una alineación de la que, sí o sí, Javi Serra y Cubillas formarán parte.