El Roda no pasa en casa del empate ante el Alzira

El Roda empató con el Alzira en un partido en el que los de Pepe de la Sagra tuvieron hasta tres palos pero en el que el balón no quiso entrar. Eso sí, ninguna de las dos escuadras se jugaba nada, puesto que ni unos ni otros tienen mayores aspiraciones que las de quedar bien clasificados.

El entrenador local quiso dar entrada a diversos jugadores menos habituales, algunos de ellos juveniles, para darles minutos teniendo unas actuaciones aceptables. Por su parte, el Alzira plantó cara en todo momento, siendo un digno rival para los locales que, al final, salió imbatido del envite.

Pese a que no hubo goles el encuentro estuvo muy disputado aunque no tuvo premio para un Roda que mereció ganar, pero no tuvo fortuna para lograr el de la victoria.

El equipo gualdinegro, a falta de tres jornadas para la conclusión de la liga, llegará instalado de la zona tranquila de la clasificación en su debut en el Grupo VI de Tercera División. La próxima cita del Roda será tierras alicantinas, más concretamente en el campo del filial del Elche.