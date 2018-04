Sopeña mantiene el sueño de la permanencia del Almazora

El Almazora consiguió una victoria importante para aguardar esperanzas de cara a conseguir la permanencia en Tercera. Sin embargo, los resultados de los rivales no acompañaron.

Los almazorenses lo dieron todo en una lucha titánica en una jornada decisiva pero todavía no definitiva. Un doblete de Sopeña, en sendas jugadas elaboradas por toda la delantera, bastó para doblegar a un Paterna que no se jugaba nada aunque dio la cara, pero que no inquietó demasiado salvo en acciones a balón parado.

En el primer tiempo tardó bastante en abrirse la lata pero en el minuto 34, Jonathan Sopeña iniciaba el camino de la victoria con el primer gol. Este primer periodo fue de escasísimas oportunidades relevante de gol, con una defensa muy efectiva por parte local, con un Navalón de nuevo inconmensurable, además, el mediocentro Troncho se mostró muy activo y en general, una línea de defensa que no se dejó sorprender en ningún momento.

En la reanudación llegó el segundo gol de Sopeña, concretamente en el primer minuto del segundo periodo, una diana que dio la tranquilidad necesaria para que la victoria local ya no se escapara. A pesar de ello, quedaba mucho partido por delante. El Almazora supo defenderse bien y el Paterna, pese a los cambios introducidos, ganó en profundidad aunque sin consecuencias notorias en cuanto a la creación de oportunidades de gol.

Los tres puntos se quedaron en casa manteniendo las opciones de salvación, aunque cada vez más complicadas de los triunfos de Buñol y Elche Ilicitano.