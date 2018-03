Trigueros viajará a Alemania el lunes para tratarse su pubis

Trigueros aprovechará el parón por selecciones para ponerse al cien por cien de cara a la recta final de temporada. El centrocampista viajará este lunes a Alemania para tratarse de los problemas de pubis que lleva arrastrando desde la pasada campaña y no se descarta que pase por el quirófano una vez concluya la competición. «Hasta que no salga en camilla no me iré del campo, si el míster no me dice que pare, no pararé. Ya está el doctor para que me alivie los dolores y cuando termine la temporada decidiremos cosas», desveló el propio jugador hace escasos días.

El diagnóstico que realice la doctora a la que visitará la próxima semana en Alemania será decisivo para saber si pasa o no por el quirófano, circunstancia que a día de hoy no está confirmada. No ocultaba ayer el de Talavera que estos días de asueto «servirán para descansar la mente y el cuerpo», y pese a las molestias confira su presencia en el próximo encuentro en Málaga: «Espero llegar bien el próximo partido».

REFORZADOS

En otro orden de cosas, Manu Trigueros analizó ayer una victoria contra el Atlético que todavía saborea: «Es un triunfo que nos da mucha moral y también mucha tranquilidad, conseguir tres puntos contra uno de los mejores equipos de la Liga te da esa confianza para defender las plazas europeas». El mediocentro destacó el papel del jugador número 12 en un partido en el que el Submarino fue capaz de levantar un partido que se había puesto cuesta arriba con el gol de Griezmann: «La afición nos dio un plus y eso al final se nota, que la gente te grite, se vio en el arreón final. Entre los dos juntos pudimos remontar».

Valoraba además Trigueros el nuevo cambio de sistema de Javi Calleja, que ha aparcado el rombo para recuperar el doble pivote: «Me siento muy cómodo ahí, llevo los cinco años de Primera en esa posición y salió un buen partido». Considera el centrocampista que el equipo agradeció también el descanso entre semana, como se vio en el arreón final: «Cuando juegas dos o tres competiciones es muy bonito, pero llegas a la Liga más cansado».

El jugador del Submarino destaca que el equipo amarillo quiso «atacar en todo momento» contra el Atlético y subraya el escaso peligro que generó el rival: «Al margen del penalti no hicieron casi nada arriba». Sobre el penalti inexistente señalado por Fernández Borbalán a Jaume Costa admite que «ser árbitro es muy difícil. A mí en el campo me generaba dudas, pero por televisión se ve claro que no es». Sí añade Trigueros que, sobre todo en las últimas jornadas, «los árbitros nos están quitando un poquito».

La asisgnatura pendiente, antes de viajar al colista Málaga, está precisamente en los partidos frente a los equipos en teoría más asequibles: «Debemos mejorar contra los de abajo porque la gente parece más metida con los grandes y hay que cambiarlo».

Sobre el calendario, no oculta Trigueros que «es difícil», pero encara el futuro con optimismo: «Volvemos a tener un pequeño colchón después de sumar tres puntos increíbles que nos dan mucha confianza para lo que viene. Vamos a defender las plazas europeas y por complicado que lo tengamos, somos el Villarreal y queremos jugar por quinto año consecutivo en Europa».