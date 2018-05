El Villarreal B termina la liga en casa con una goleada en contra

El Villarreal B no pudo conseguir perforar la portería de un Peralada que jugó sabiéndose salvado de categoría pero que compitió como si se jugase el ascenso. Miguel Álvarez dispuso un once pensando en dar descanso a los habituales titulares y cayó goleado por el filial del Girona, que consiguió golear en la segunda parte con tantos de Kevin Soni y Pedro Porro en dos ocasiones.

El Villarreal B se hizo con el mando del partido mientras que el Peralada intentaba aprovechar salidas a la contra con la velocidad de sus puntas. Sin embargo, volvió a avisar el filial amarillo con una oportunidad de Samu que no acertó a batir al portero en su salida. Los minutos seguían corriendo y el Mini Submarino iba subiendo la presión. Antes de la media hora Pedro cruzó en exceso un balón dentro del área, una oportunidad local más.

El susto para la parroquia amarilla llegó a balón parado. Fue con una falta desde el vértice izquierdo del área del Villarreal que botó con maestría Álamo, aunque el disparo salió repelido por el palo junto a la escuadra del marco de Cantero. Sin más sobresaltos en las áreas, se llegó al tiempo de descanso en el Mini Estadi.

Sin cambios // Con el comienzo del segundo tiempo no hubo variaciones en los planteamientos de ambos conjuntos. El filial del Villarreal siguió a lo suyo y mediante el control del esférico y la movilidad buscaba ataques por todos los frentes. Samu de nuevo probó suerte desde la frontal con un disparo colocado que salió rozando el larguero de la meta visitante. Los minutos transcurrían y no llegaba el gol.

Sin embargo, en el minuto 61 llegó la solución a la inmovilidad del marcador, pero lo hizo en la portería que los espectadores del Mini Estadi no esperaban. El delantero visitante, Kevin Soni, disparó desde la frontal, el cuero tocó levemente en la defensa local y se coló por el palo derecho de la portería de Cantero. Jarro de agua fría para el público y el equipo local. Los amarillos siguieron con su juego, intentando no perderle la cara al partido, pero no consiguieron crear peligro en los minutos siguientes.

De nuevo un mazazo socavó las esperanzas de victoria groguetas cuando, en minuto 71, Pedro Porro se sacó un golazo de la chistera y, desde 35 metros, superó con un tiro bombeado al meta Cantero. El Villarreal B, herido en su orgullo, comenzó a sumar disparos que salieron desviados o rechazados. Con la impotencia local se llegó al minuto 90, pero justo antes, de nuevo Pedro Porro, marcó a puerta vacía gracias a un pase de la muerte de Kevin

Se complica de momento el play-off de ascenso, ya que el Elche ha conseguido un punto ante el Hércules y se sitúa en segunda plaza empatado a puntos, pero con mejor goal averaje general. Aún falta una jornada donde todavía puede pasar de todo.