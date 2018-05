Los especialistas rompen una lanza en favor de las carreras de montaña y BTT

La problemática generada con la suspensión de dos de las carreras de montaña de BTT, por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, que transitan por el Paraje Natural del Penyagolosa, la Gegant de Pedra y la Penyagolosa-Xodos, han suscitado la polémica dentro del mundo de los bikers y runners populares, ya que dentro de dicho mundillo se considera que los protagonistas de dichas competiciones, es decir, clubs, organizadores y deportistas cuidan y miman escrupulosamente el entorno y el medio ambiente.

Mediterráneo ha querido sondear a los implicados, puesto que el malestar es notable, ya que no se comprende cómo pueden intentar privar a gente amateur de sus pasiones, siempre, evidentemente, cumpliendo todo aquello que estipulen las diferentes normativas y que afecten a los parajes donde se realicen carreras.

LOS RUNNERS // En cuanto a los runners, Samuel Balaguer, presidente del Club Atletisme Running Castelló, uno de los clubs con más afiliados de la provincia y que organiza la mítica Cursa de Muntanya Tombatossals, considera que «tanto las carreras de BTT como las de running ensucian muy poco». «Los clubs miramos mucho esos aspectos, porque queremos seguir haciendo y organizando carreras», destaca.

«La gente debe tener claro que quien practica este tipo de deportes lo hace porque ama la naturaleza. Además, en todas las pruebas están los que llamamos escoba o coche escoba, en sentido figurado, que son miembros de los clubs que se dedican a limpiar todo el recorrido una vez finalizada la prueba», resalta.

Sobre el tema de los parajes naturales, Balaguer es sensato: «Como mucho habrá tres carreras al año que pasen en la provincia por un paraje natural, otra cosa es que las hubiera todo el año. Siempre se respetan las normativas, se transita por zonas permitidas y la contaminación acústica es mínima», arguye.

El presidente del CA Running Castelló destaca, además, que pueden «hacer más daño las excursiones no guiadas por gente del propio parque y que suben hasta el pico Penyagolosa sin ningún tipo de control. Al menos en las carreras sí que se vigila que no se ensucie ni haya deterioro»

LOS BIKERS // Por su parte, Santi Peñarroya, especialista en BTT del Club Esportiu Xafa-Roques de Forcall y del club Deyoka BTT no entiende la problemática. «Todas las carreras BTT están marcadas, los clubs limpian los trazados y se delimita todo para no estropear los parajes», opina.

Peñarroya resalta que, además, «son caminos marcados que tienen el OK de la Generalitat y que miran siempre por el bien del entorno». «Es más, creo que gracias a la labor previa de los organizadores, que limpian las sendas y caminos, se beneficia al monte», explica. Incluso insiste, al igual que Balaguer, que «tanto runners, como bikers como senderistas o practicantes de trekking amamos la montaña».

A su vez, está de acuedro con que Medio Ambiente marque límites. «Evidentemente aquí todos debemos cumplir las normativas, que marquen unos límites y que todos los cumplan. Así no pagarán justos por pecadores y que se sancione a quienes no cumplan con la conservación de los parajes naturales», concluye.