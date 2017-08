13 voluntarios de Youcanyolé, atrapados en Kenia sin vuelo de vuelta

Un total de 13 voluntarios de la oenegé castellonense Youcanyolé están retenidos en Kenia sin vuelo de vuelta. Según informaron ayer fuentes de la entidad, la expedición ha llegado al aeropuerto de Nairobi para regresar a España tras permanecer 20 días desarrollando su trabajo de cooperación en el país y se han visto sorprendidos con que sus vuelos han sido suspendidos sin conocer cuándo podrán regresar.

La organización desempeña labores médico-sanitarias en Kenia desde hace más de cinco años. En esta ocasión, los voluntarios: médicos, enfermeras, estudiantes, arquitectos y personal logístico han estado en poblaciones de Tanzania y Kenia atendiendo a más de 4.500 personas. A lo largo de su estancia han desarrollado su labor médicos con niños, ancianos y personas muy enfermas con patologías de todo tipo.

Desde la entidad advierten que la situación es «preocupante, desde el punto de vista de que no es un retraso». Denuncian que «desde el jueves la compañía aérea Royal Air Maroc no da servicio desde Casablanca y anula y pospone vuelo a vuelo a todos los viajeros. Fuentes de la oenegé han intentado contactar con la compañía en Madrid y esta no puede dar una solución por el momento ni justifica las anulaciones.

Están retenidos más de 51 españoles, algunos afortunados han comprado nuevos vuelos con otras compañías y han volado de regreso ya a España, pero los voluntarios de la Youcanyolé, abanderados por el doctor Miguel Medina, no pueden hacer un nuevo gasto de más de mil euros por billete puesto que en esta organización no gubernamental castellonense todos los voluntarios se pagan sus vuelos y estancias mientras están realizando las labores humanitarias y de ayuda en todas las expediciones.

Asimismo, se ha contactado con el consul en Nairobi, Jaime Hermida, que está realizando de forma solidaria llamadas para ayudar y desbloquear la situación lo antes posible. De momento, sin noticias.