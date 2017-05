48 horas antes de la elección a reina se abrirán los sobres

La apertura de los sobres con el nombre y la documentación de las candidatas a reinas de las fiestas y damas de la ciudad mayores e infantiles del 2018 tendrá lugar 48 horas antes del día de la elección, y no en el mismo día.

Esta es la novedad de las bases del reglamento de elección de reinas y cortes de honor del 2018 y que hoy será aprobado por el Patronat de Festes.

Un cambio que se argumenta en el sentido de que si alguna de las candidatas a reina no presenta alguna de la documentación requerida, y si se presenta alguna anomalía, se le pedirá que la subsane en 24 horas y si no lo presentara en ese plazo no se tendría en cuenta dicha solicitud.

Una apertura de candidaturas al frente de la cual habrá un equipo formado por la presidenta del Patronat de Festes, la alcaldesa de la ciudad, el secretario del proceso, el presidente de la Junta de Festes y además cuatro personas designadas por el titular del máximo órgano festivo.

Desde el año pasado, junto a la documentación habitual, las candidatas a reinas y damas presentan un vídeo en el que se plasma la personalidad de la candidata. El plazo de presentación de candidaturas se abrirá el 10 de julio y finalizará el 24 de julio. La elección será el 28 de julio.