8.000 viudas de Castellón podrán beneficiarse del alza de la pensión

Enviudar es siempre sinónimo de pérdida emocional pero también de luto económico. Y lo es porque la pensión media de viudedad en Castellón es de 588 euros al mes, 64 euros menos que la media nacional. Eso es en el mejor de los casos. Como toda media estadística, muchas de esas pensiones están por debajo (incluso muy por debajo) de esta cifra y en la provincia hay miles de viudas y viudos que ni siquiera llegan a los 500 euros. La buena noticia es que el Gobierno ha decidido subir las pensiones de viudedad y, en la práctica, eso significa que 8.000 viudas que perciben una paga mínima (las mujeres son más del 90%) verán incrementada su nómina un 1,9% este año y otro 15,3% a partir del 2019.

La reforma que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y que llega con siete años de retraso (la anunció el Gobierno de Zapatero en el 2011) , consiste básicamente en aumentar del 52% al 60% la proporción de la base reguladora que se aplica para fijar la cuantía de la prestación. En la práctica, supone aumentar 8 puntos porcentuales la base reguladora y lo hace de manera progresiva: un punto este año y otros 7 más en 2019, lo que se traducirá en un alza de casi un 2% este año y otro 15,38% el próximo ejercicio.

Pese a que la medida es positiva y ha sido largamente reivindicada por un colectivo formado en Castellón por 29.960 personas, no todas las viudas de la provincia van a poder beneficiarse de este incremento de las pensiones. De hecho, apenas podrán acogerse a ella el 27%, 8.092 en números absolutos. ¿Por qué la medida tiene un impacto tan reducido? La explicación hay que buscarla en que la mejora está asociada a un perfil muy concreto: mujeres mayores de 65 años, que no reciben otra prestación, que no trabajen por cuenta ajena o propia y que sus ingresos por todos los conceptos no superen los límites establecidos para tener derecho a la pensión mínima de viudedad. Así pues, el cambio se concentrará en las viudas que cobran el llamado complemento mínimo, un plus que abona mensualmente el Estado hasta alcanzar la pensión básica del sistema cuando el historial de cotización del cónyuge fallecido no lo permite.

en el escalón más bajo // Pese a que la medida tendrá un carácter limitado, que suban las pensiones de viudedad es una buena noticia. Y lo es se mire por donde se mire. De hecho, esta gratificación es una de las más bajas que existen. Un ejemplo basta para entenderlo: los casi 82.000 jubilados con los que cuenta la provincia perciben una retribución media de 930,83 euros al mes. En cambio, la paga media de los 29.960 viudos y viudas apenas alcanza los 589 euros.

Esta misma cantidad es la pensión media, pero entre los viudos y viudas de Castellón los ingresos son muy dispares. De hecho, y siempre según los datos del Ministerio de Empleo, un total de 583 personas en la provincia reciben una paga de viudedad que ni siquiera alcanza los 150 euros al mes. Los ingresos de otras 1.073 personas oscilan entre los 150 y los 250 euros mensuales. En cambio, al otro lado de la balanza se sitúan un total de 818 mujeres viudas, cuya retribución mensual supera los 1.400 euros.