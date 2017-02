Un accidente leve cada 24 minutos

Si hoy va a coger el coche tenga en cuenta estos datos. Cada 24 minutos se registra un accidente de tráfico leve en Castellón. Los golpes de chapa, que afectan más a la carrocería de los vehículos que a sus ocupantes, son habituales en las carreteras y, sobre todo, en las calles, rotondas y circunvalaciones de los municipios de la provincia. Pero la novedad es que, tras años de descenso, van claramente a más. En Castellón, el año pasado se contabilizaron 21.973 siniestros de este tipo, lo que supone un crecimiento del 3,17% respecto al ejercicio 2015.

Aunque la cifra puede resultar imponente, no lo es tanto si se compara con los números de hace ocho años. En el 2008, se registraron en la provincia 33.081 accidentes leves y, aunque en el último año ha habido un repunte (los expertos lo achacan a la recuperación, que ha vuelto a incrementar el tráfico), los datos siguen estando lejos de los registrados antes de la crisis. En el conjunto de la Comunitat Valenciana el año pasado se contabilizaron casi 199.000 siniestros, mientras que en España la cifra ascendió a 1,85 millones, según la estadística de Unespa, la Asociación Empresarial del Seguro. Madrid es la provincia con más siniestros (257.205), seguida de Barcelona y Valencia.

Pero, ¿dónde se producen la mayoría de estos casi 22.000 accidentes leves con los que Castellón cerró el 2016? Gran parte se registran en entornos urbanos, donde por lo general se conduce a poca velocidad, lo que hace que los daños que se provocan sean de menor entidad, casi siempre sin víctimas. Por eso este tipo de accidentes suele liquidarse con un parte de siniestros por daños materiales que en muchos casos se solventan con un acuerdo amistoso entre los conductores, lo que permite agilizar el pago del arreglo de los vehículos por parte de las empresas aseguradoras.

La media en Castellón son 60 accidentes leves al día pero la palma se la lleva el lunes. El primer día de la semana registra un promedio de 73 siniestros. Al lunes le sigue el viernes, con 71. En cambio, el mejor día para conducir es el domingo. Se trata de la jornada con menos accidentes (un media de 33) y también es el día con menos movimientos.

LOS TALLERES NO LO NOTAN // Podría pensarse que, a más golpes de chapa, más trabajo para los talleres de reparación, pero la realidad en Castellón es bien distinta. «La estadística dice que aumentan los accidentes leves, pero en los talleres no lo notamos. La mayoría son pequeños golpes de muy poca importancia y no se reparan», apunta Julio del Rosal, presidente de la Asociación de Talleres Reparadores de Automóviles y Otros de Castellón (Astrauto).

Si sectores como el comercio, la hostelería dan casi por finiquitada la crisis, los brotes verdes no llegan para los 450 talleres legales con los que cuenta la provincia. «Aquí de recuperación nada. A nivel nacional hay datos que apuntan a que la facturación de los talleres está aumentando, pero en la provincia la tendencia no es la misma. Seguimos con poco trabajo y la factura media ha bajado», sentencia Del Rosal.

Menos coches acuden al taller, las reparaciones son más económicas y el tercer obstáculo al que se enfrenta el sector es la clandestinidad. Pese a que en los últimos años la policía ha actuado contra los talleres ilegales, la situación sigue lejos de resolverse. «No soy optimista. El problema no va a resolverse nunca», asegura el presidente de Astrauto.