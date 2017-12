El acusado de publicar fotos de policías secretas en Castellón no será juzgado

Víctor Tormo, militante de CGT en Castellón, no será juzgado por un delito de revelación de secretos al que se enfrentaba esta mañana a raíz la acusación de seis policías. La acusación particular ha retirado fialmente los cargos y el juicio que estaba previsto para este lunes a las 9.30 horas ha sido suspendido.

Así pues, la Fiscalía se reafirmó en su tesis inicial de que no había delito, apoya esta decisión, según el sindicato CGT, lo que supone la absolución del sindicalista para quien la acusación solicitaba tres años de cárcel y 12.000 euros de indemnización por haber colgado una foto hace cinc años en Facebook.

Desde primera hora de la mañana, simpatizantes de la causa se encontraban concentrados en la Ciudad de la Justicia de Castellón para mostrar sus solidaridad con Víctor y manifestar su rechazo a la represión. Entre ellos, miembros de organizaciones sindicales, políticas y sociales.

Víctor Tormo destaca que “sin movilización, organización y solidaridad este resultado no hubiera sido posible”. Ademés, señaló que “con la ley Mordaza su caso habría acabado, seguro, con una sentencia condenatoria”.