Adiós al dolor en las pruebas ginecológicas

La electroestimulación nerviosa transcutánea –conocida como TENS, por las siglas del inglés transcutaneous electrical nerve stimulation- reduce de forma efectiva el dolor de las histeroscopias, el procedimiento clínico que permite al ginecólogo ver el interior del útero por medio de una endoscopia, tanto en pruebas diagnósticas como en el tratamiento de patologías intrauterinas. Esta validación de la eficacia del TENS es el resultado del ensayo clínico realizado por seis investigadores de Medicina, Fisioterapia y Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera, liderado por el profesor del Grado en Medicina en Castellón, Alejandro Marin-Buck, ginecólogo del Hospital Provincial. Su estudio ha sido publicado por la prestigiosa revista médica Obstetrics & Ginecology, segunda publicación científica más importante a nivel internacional en el ámbito de la ginecología, que ha destacado en su portada los resultados de este ensayo clínico.

Según explica el ginecólogo y profesor del Grado en Medicina del CEU Alejandro Marin-Buck, “la histeroscopia es una prueba eficaz para identificar y tratar lesiones en el útero, pero su mayor obstáculo es el dolor que provoca a las pacientes, que la hace muy incómoda y que en algunos casos impide incluso poder finalizar la prueba”. La colaboración de profesores investigadores de los Departamentos de Medicina, Fisioterapia y Enfermería de la CEU-UCH ha permitido realizar un ensayo clínico para validar la aplicación idónea de la electroestimulación nerviosa transcutánea o TENS para practicar histeroscopias reduciendo el dolor y sin tener que recurrir a la sedación o al uso de analgésicos por vía intravenosa.

Ensayo clínico

En este ensayo clínico, realizado sobre 138 pacientes, el equipo investigador ha establecido los parámetros para obtener la máxima eficacia del TENS en histeroscopias, mediante la aplicación de dos electrodos adhesivos paralelos a ambos lados de la columna, y no sobre el abdomen, a la altura de los niveles T10–L1 y S2–S4. En esta área, la paciente recibe una electroestimulación de alta frecuencia variable, aumentando la intensidad durante la prueba en función del grado de dolor que sienta.

Según apunta el profesor Marin-Buck, aunque existe algún estudio precedente que ya había abordado la aplicación del TENS en pruebas ginecológicas, “nuestro ensayo clínico es el primero que define todos los parámetros de intensidad, duración, frecuencia, amplitud de onda y posición de los electrodos para que el TENS sea realmente efectivo en la reducción del dolor en las histeroscopias”.

Sin efectos secundarios

En su trabajo, el equipo investigador de la CEU-UCH destaca que el TENS es un procedimiento de bajo coste, rápido, fácil de aplicar, no invasivo y seguro, frente a otras alternativas farmacológicas. De hecho, permite reemplazar el uso de medicamentos para calmar el dolor, con lo que la paciente no tiene ningún efecto secundario. El uso de esta técnica está especialmente indicado en pacientes con bajo umbral del dolor para una prueba como la histeroscopia, entre ellas, las mujeres que han pasado por una cesárea, las que no han sido madres, las mujeres en fase postmenopáusica, aquellas que padecen dismenorrea o dolor pélvico crónico o las que sufren de ansiedad.

Este innovador ensayo clínico ha sido publicado en portada de la prestigiosa revista médica Obstetrics & Ginecology, la segunda a nivel mundial de las 80 indexadas en el ámbito de la ginecología y la obstetricia, con un factor de impacto de 5.66. Junto al doctor Alejandro Marin-Buck, profesor de Ginecología en el Grado de Medicina de la CEU-UCH en Castellón, el equipo investigador ha estado integrado por los profesores Juan Francisco Lisón Párraga, Juan José Amer Cuenca, Silvia Piquer Martí, Vicente Benavent Caballer y Gemma Bivia Roig, de los Departamentos de Medicina, Fisioterapia y Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón y Valencia.