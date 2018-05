El aeropuerto se estanca y el sector turístico pide incentivar los vuelos

Que el aeropuerto de Castellón no atraviesa por su mejor momento no es ningún secreto. De hecho, en el primer cuatrimestre ha perdido una quinta parte de sus pasajeros. Y es que a la dificultad para captar nuevas conexiones se suma la pérdida de alguna, como la de Brístol, que ha vuelto a Manises; y la limitación de las rutas a Sofía y Bucarest a la temporada de verano (esta última de forma estricta, desde junio a septiembre). Esto, sumado a que las conversaciones que la Agència Valenciana de Turisme (AVT), Aerocas y el Club de producto Introducing Castellón llevaron a cabo en media Europa durante el pasado invierno todavía no han arrojado ningún fruto llevan a los empresarios turísticos a solicitar que se estimule la llegada de nuevos vuelos.

Así lo expresa el presidente de la patronal turística Ashotur. En opinión de Carlos Escorihuela, que se muestra resignado sobre el funcionamiento del recinto: «Lo único que podemos pedir es alguna fórmula que permita incentivar a las compañías aéreas, evidentemente de bajo coste, para que vengan a Castellón».

Escorihuela señala que hay que buscar esta fórmula, «que tiene que existir», porque, después de gastar «mucho dinero» en construir el aeropuerto, si no se acompaña «de unas cuantías económicas para alentar la llegada, no vale absolutamente para nada».

En este sentido, en enero y febrero se llevaron a cabo conversaciones en Bulgaria, Rusia, Ucrania, Austria y Alemania con turoperadores y aerolíneas con el objetivo de materializar nuevas operativas para el año próximo. De estos encuentros salieron dos preacuerdos con un turoperador búlgaro y otro austríaco y la posibilidad de avanzar con empresarios rusos en la captación de vuelos, como ya publicó este diario. Los primeros incluso se mostraron predispuestos a participar en un concurso público por el que el aeropuerto realice campañas de promoción en el origen con el fin de poder llenar los aviones.

dotación // Y es que, según recuerda el presidente del Club Introducing Castellón, Javier Gallego, «plantean una inversión importante, con 15 ó 20 aviones, lo que supone unos 800.000 euros, siempre que haya una contraprestación en márketing». Fondos hay para llevarlo a cabo. El secretario autonómico de la AVT y presidente de Aerocas, Francesc Colomer, anunció en Fitur la dotación de 250.000 euros por parte de la Generalitat (310.000 en total con otras aportaciones) para el plan conjunto de trabajo entre la Administración y los empresarios para este año con el fin de captar vuelos para el próximo.

Pero para plasmar este dinero en incentivos (ya sea como márketing, promoción, etc) es necesario un concurso público internacional que le dé validez legal. Desde Aerocas señalan que «en semanas» expondrán en la Plataforma de Contractació de la Generalitat «una consulta de mercado» dirigida a aerolíneas y turoperadores con el fin de ver cuáles están dispuestos a volar a Castellón. Y, con los resultados en la mano, «se activará el plan estratégico», que podría incluir los incentivos a los vuelos.

Desde Aerocas salen así al paso de los temores de los empresarios de que, con la prolongación de los plazos, no se puedan concretar operativas para el 2019, ya que es antes del verano cuando los turoperadores concretan los mercados de trabajo. Las fuentes de Aerocas entienden «que para la campaña que viene sí que hay tiempo», pero Gallego les exige «una apuesta más fuerte, más decidida, para desestacionalizar el turismo», ya que, junto al de Lleida, es «el único aeropuerto de competencia autonómica».