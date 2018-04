La afición pide en Castellón que los bous tengan su espacio en À Punt

La afición quiere que los bous de carrer tengan su espacio en la nueva televisión valenciana, À Punt y peleará para conseguirlo, en contra del criterio expresado por su directora general, Empar Marco.

El presidente de la Associació en Defensa de les Tradicions dels Bous de Carrer de la Comunitat, Julio Franch, informó este domingo tras la celebración de la asamblea anual de la organización en la plaza de toros de Castellón que van a «solicitar reuniones con À Punt» para conseguir que dedique atención a los festejos taurinos, que tanta implantación tienen en la provincia, así como en el resto del territorio autonómico.

Franch, quien puso en valor la jornada de hermandad de la que los representantes de los aficionados disfrutaron, paella incluida, añadió que «son muchos los frentes que hay abiertos», y anunció un nuevo «impulso a la recogida de firmas en contra de que tenga que haber un veterinario en los festejos taurinos». «Que sepan los políticos que no hace falta y que vamos a seguir trabajando en los despachos para que no se exija su contratación».

De hecho, el presidente de la organización reiteró que las nuevas exigencias sanitarias para la celebración de los bous de carrer, entre las que destacó la del segundo médico, «encarecen tanto los festejos que cada vez es más complicado hacerlos». En este sentido dio el ejemplo de que «hace dos años, se organizó una capea con motivo de la asamblea, pero este año no ha podido ser porque no tenemos suficiente dinero».

Por último, recordó su participación en la organización de la manifestación prevista para el próximo día 26 de mayo en València para reivindicar el mundo rural, del que se consideran parte, al igual que los agricultores o los cazadores, que también se integrarán en la movilización.