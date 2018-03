Los alcaldes de Castellón relanzan las obras en año preelectoral

Hay una creencia popular que asegura que año preelectoral es igual a año de obras e inauguraciones. Y en Castellón esa va a ser la realidad. A poco más de doce meses para la nueva cita con las urnas (todo apunta a que las elecciones municipales y autonómicas serán en mayo del 2019), los alcaldes empiezan a ponerse las pilas, impulsando mejoras en calles y barrios y acelerando proyectos que llevaban años y años estancados.

Que en las calles y edificios públicos de los municipios de Castellón vuelven a verse algunos andamios es algo que demuestran las últimas estadísticas de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Durante el 2017, las administraciones públicas licitaron en la provincia obras por valor de 79,9 millones de euros. De esa cantidad, casi 34 millones correspondieron a ayuntamientos y Diputación Provincial, justo el doble que un año antes, cuando fueron 17 millones de euros. Y durante el primer mes de este año la tendencia es exactamente la misma: las corporaciones locales han licitado obras por importe de 1,4 millones de euros. En enero del 2017 fueron 291.000 euros.

Que 2018 sea año preelectoral influye en la reactivación de las obras como también lo hace el hecho de que las cuentas de los ayuntamientos están cada vez más saneadas. Unos datos bastan para entenderlo: el 44% de los municipios de la provincia ya presume de tener una deuda cero con los bancos y al cierre del 2016 (el Ministerio de Hacienda no tiene estadísticas más recientes), el pasivo de los consistorios fue de 208,5 millones. En 2012, en plena crisis, la cifra ascendía a 351,9 millones de euros.

Esa combinación de deuda cada vez más baja y unas elecciones que están a la vuelta de la esquina explican porqué la cartera de obras está cada vez más llena de polideportivos, centros culturales y turísticos, puentes, grandes avenidas y rehabilitaciones de edificios que llevan años en desuso. Y la historia, salvo excepciones, se repite en prácticamente todas las grandes localidades de la provincia, de norte a sur.

Castellón

De los viejos juzgados a la Pineda. Uno de los proyectos más vistosos será la rehabilitación de los antiguos juzgados de la plaza Borrull, que llevan 12 años en desuso. El Ayuntamiento prevé licitar las obras durante el próximo mes de junio y si los plazos se cumplen el edificio, que albergará los servicios sociales municipales y también de la Generalitat, estará listo para marzo del 2019 tras una inversión que superará los 10 millones de euros.

Otra iniciativa que verá la luz de manera inminente es el centro de día La Pineda para enfermos de alzhéimer. De hecho, el consistorio ya ha asignado por 760.000 euros la rehabilitación del espacio, situado en Tetuán XIV, y que tendrá una capacidad para unas 60 personas. El centro podría estar en funcionamiento a finales de este mismo año.

La remodelación de la avenida Enrique Gimeno, cuyo trazado discurre por la antigua 340 y que forma parte de la primera fase del Bulevar de la Plana, es otra de las grandes apuestas del ayuntamiento que dirige Amparo Marco, como también lo es el nuevo puente sobre el río Seco, que conectará la avenida de l’Alcora y el Raval Universitari a través de la prolongación de la calle Jesús Martí Martín. Esta obra supondrá una inversión municipal de 1,5 millones de euros. El Museo de la Ciudad de Castellón (MUCC) también podría ser una realidad antes de que acabe el año.

Almassora

El trinquete y la nueva nave del centro de formación. El 2018 será el año en el que en Almassora verán la luz proyectos como el trinquete, la remodelación de la calle San Jaime, la construcción de una nueva nave en el Centro de Formación, el pabellón de gimnasia y las actuaciones de mejora en el entorno del río Millars. De hecho, y según fuentes del ayuntamiento de esta localidad, las inmediaciones de la ermita de Santa Quitèria y de la senda que conecta la playa con el paraje aglutinarán una nueva inyección de capital para ampliar la accesibilidad y multiplicar los usos para la ciudadanía, sobre todo para deportistas. También está prevista la ampliación del cementerio con 288 nuevos nichos. El consistorio ha presupuestado para este año un total de 1,6 millones de euros en inversiones, frente a los 695.264 del pasado ejercicio.



Burriana

Carriles bici y nuevos parques y jardines. Burriana también incrementará este año las inversiones municipales pero se centrará, según fuentes municipales, en proyectos que fomenten el uso de la bicicleta, la creación de nuevos parques y jardines así como la mejora de la accesibilidad en varios edificios públicos. Otros de los proyectos serán la remodelación de la cubierta del Mercat Municipal, la adecuación de locales en la avenida Corts Valencianes, el acondicionamiento del entorno de la ermita de Sant Blai y la regeneración global del barrio de la Bosca. «El presupuesto no se basa en grandes políticas urbanísticas, como ocurría antaño, sino que se fundamenta en acciones sociales», aseguran desde el equipo de gobierno.

Vila-real

Cuentas prorrogadas e inversiones ajustadas. Una de las poquísimas excepciones al auge de la obra pública en los municipios de Castellón es Vila-real. El ayuntamiento tiene el presupuesto del 2017 prorrogado y todavía no tiene definidas las inversiones para este año. No obstante, desde el consistorio aseguran que la inversión será «muy ajustada y reducida». La explicación hay que buscarla en que las cuentas del consistorio no son nada boyantes a raíz de «sentencias y resoluciones judiciales por la gestión urbanística heredada de los últimos años de gobierno municipal del PP», aseguran desde el consistorio de Vila-real.



La Vall d’Uixó

Un parque de 14.000 metros y peatonalización. Otro de los ayuntamientos que prácticamente duplica el dinero dedicado a inversiones es la Vall d’Uixó. De hecho, para este año hay un aumento del 47%s, al pasar de 1,4 millones de euros a 2,2. Entre los proyectos más importantes destacan el nuevo parque del Polígono III que se construirá sobre el solar del parking subterráneo y que supondrá dotar a la ciudad de una gran zona verde de 14.000 metros cuadrados. La obra costará unos 300.000 euros y los trabajos empezarán antes del verano.

La peatonalización parcial de la plaza del Centro (una de las iniciativas incluidas en los presupuestos participativos), el inicio del plan de asfaltado, el nuevo césped artificial del Estadio José Mangriñán y la instalación de un skatepark junto a la pista de atletismo son otros proyectos.

Onda

Plaza de la Sinagoga y nuevo pabellón deportivo. En poco más de tres años, Onda ha reducido la deuda a más de la mitad (de 5 millones de euros ha pasado a 2) y eso le va a permitir incrementar las inversiones. «También ayuda mucho el hecho de que vamos a optar a gran cantidad de subvenciones, sobre todo por parte de la Generalitat y la UE, a través de los fondos Feder», explica el alcalde, Ximo Huguet, que explica que «2018 va a ser un año récord en inversión municipal». Entre los proyectos más importantes, destaca la reurbanización de la plaza de la Sinagoga, un nuevo pabellón polideportivo, así como el plan de mejora en varios barrios de la localidad.



L’Alcora

De la Real Fábrica a la plaza España. La remodelación de la plaza España, un proyecto largamente reivindicad por los vecinos, será una realidad este año y el ayuntamiento contará con una subvención de 60.000 euros por parte de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas. También se incidirá en el plan de accesibilidad y habrá intervenciones en las calles País Valencià, Pintor Ribalta, Enmedio y alrededores. Pero, sin duda, el proyecto más importante es la Real Fábrica Conde de Aranda. Tras completar su compra en 2017, el ayuntamiento ha iniciado este año las obras de uno de los edificios más emblémáticos de la ciudad y cuna del sector azulejero provincial.



Orpesa

Un polideportivo con piscina y una biblioteca. Es uno de los ayuntamientos con las cuentas más saneadas y prevé proyectos que van desde la construcción de un polideportivo con piscina, así como una biblioteca y casa de la cultura, cuya previsión es que esté acabada antes de que finalice la legislatura. Otro de los proyectos es convertir el edificio social de la calle Pío XII en sede de asociaciones y dotarlo de una sala polivalente, una escuela de adultos y una escuela de idiomas. Orpesa ha cerrado el 2017 con un remante de tesorería que supera los 25 millones de euros.



Benicàssim

El año de Villa Elisa. El emblemático palacete abrirá en el 2019 y se convertirá en un referente turístico sociocultural de Benicàssim. Esa es, al menos, la previsión del ayuntamiento que prevé que el grueso de las obras acaben antes de final de este mismo año. El proyecto está cofinanciado por el consistorio y la Diputación, después de que la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà saldara la deuda y permitiera desbloquear las obras. Villa Elisa es, sin duda, uno de los grandes proyectos de Benicàssim, una lista que se completa con obras como el puente del barranco de Farja o la remodelación de la calle Bisbe Serra, con una inversión que supera los 400.000 euros.



Benicarló

Plan para rehabilitar el centro antiguo. Uno de los proyectos estrella del municipio es el plan especial de protección, conservación y rehabilitación del centro histórico, que supondrá la protección arquitectónica del casco antiguo. También empezarán las obras para convertir la antigua 340 en un bulevar



Nules

Obras en Mascarell. La obra más cuantiosa será la pavimentación interior de Mascarell. «También se están ejecutando las obras de reforma del polideportivo municipal, ayuntamiento y cámara agraria para hacerlos accesibles y se están remodelando y haciendo accesibles las aceras de la segunda avenida de la playa de Nules», dice el alcalde, David García. H