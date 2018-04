Apelan al "sentido común" en las serenatas a falta de la regulación

Mayo es mes de serenatas en Castellón. El programa oficial dará comienzo con un festival en la plaza Mayor el sábado 5, con 10 actuaciones (una en homenaje a Manolo Portolés, en representación a todos los amigos de las rondallas que ya no están) y tres grupos a concurso. Le seguirán diez serenatas durante los otros tres sábados de mes (12, 19 y 26), en Quatre Cantons, plaza del Real y plaza de la Paz; y la de la reina, Carla Bernat.

Al margen, decenas de serenatas por toda la ciudad que mantienen viva esta histórica tradición y para las que se han marcado unas pautas con el objetivo de encajarlas de la mejor manera con el descanso vecinal y en las que prima «el sentido común», según la concejala de Fiestas, Sara Usó. Esta misma semana se ha celebrado una reunión de representantes de las rondallas con la Policía Local «para establecer las reglas del juego», explicó Pepe Ferrer, de la Junta de Festes.

A falta de la aprobación de la nueva normativa municipal del ruido, que regulará por primera vez la Rondas de Mayo --considerándolas situaciones especiales, con la calificación de actuaciones al aire libre con equipos no amplificados--, se aplicarán aspectos que recogerá la normativa, como la solicitud de una autorización (que ya se pidió en años anteriores pese al vacío legal) o no permanecer demasiado tiempo en un sitio fijo. «Una serenata es lo que es y esperamos que no haya problemas, como tampoco los ha habido otros años», recalcó Usó.

700 ROSAS

Durante la Festa de la Rosa de este año se repartirán unas 700 rosas, según especificó el representante de la UTE Jardines de Castellón, Raúl Aznar, en la presentación del programa oficial que llenará de música y sentimiento los sábados de mayo.