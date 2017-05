La Audiencia urge refuerzos ante la avalancha de demandas a bancos

El número de demandas relacionadas con productos bancarios hizo que los casos registrados en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial aumentaran un 28% en el 2016, lo que hace que la carga de trabajo en la misma supere en un 13% lo recomendado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una cuestión que podría complicarse aún más a partir del 1 de junio, pues el presidente del órgano provincial, José Manuel Marco, advirtió de un «previsible e importante aumento» de las denuncias por temas vinculadas a las finanzas.

Y es que a principios del próximo mes finalizan los 90 días que el Gobierno dio de plazo a entidades y consumidores para llegar a un acuerdo sobre las cláusulas suelo. Ante el fin de este plazo, y teniendo en cuenta «el aumento de la información que tienen los usuarios», Marco no observó «ningún obstáculo» para que los asuntos crezcan hasta amenazar con saturar los juzgados.

MÁS PRODUCTOS // Aunque las cláusulas suelo son el producto más temido a día de hoy por los magistrados, otro frente abierto es el de los gastos de formalización hipotecarias, pues el Tribunal Supremo declaró nulos los que obligan al consumidor a pagar todos los gastos de constitución. Asimismo, en los últimos meses también han incrementado la carga de trabajo los asuntos de preferentes, swaps y otros productos relacionados con la banca.

En previsión de que, en pocas semanas, se produzca una saturación de los juzgados, el CGPJ estudia la aprobación de un protocolo que pasa por centralizar todos estos casos en el juzgado de instrucción número 6 de la capital de la Plana. Como reconoció el propio Marco, no todo el sector judicial está de acuerdo con este procedimiento y ayer, sin ir más lejos, el Colegio de Procuradores apostó por reforzar los distintos juzgados territoriales.

Además, si el número de asuntos supera los 400, indicó, se asignará un segundo juez, un secretario judicial y cuatro funcionarios. Estos medios deberá proveerlos la Generalitat, que ya tiene conocimiento de esta realidad pero que, hasta ahora, no ha dado el OK. «Por el momento no está, pero se le espera», sentenció la autoridad judicial de la provincia.

El número de asuntos recibidos en las salas Primera y Segunda de la Audiencia también aumentó en un 15% y un 16% en el último año. Su presidente indicó que estos datos deben suponer «un toque de atención para dotar a la justicia de los medios necesarios, ante el previsible aumento del trabajo».

JUZGADO DE NULES // A nivel provincial, Marco aseguró que la reivindicación más apremiante es la creación de un quinto juzgado en Nules, algo que «se está suplicando desde hace muchos años». Además, la autoridad judicial también consideró urgente la «comarcalización del juzgado de violencia de género de Vila-real» para que atienda también las demandas procedentes de Nules.

REUNIÓN CON CASTELLÓN // El responsable de la Audiencia Provincial explicó que en próximas fechas se reunirá con la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, para hacer un seguimiento del protocolo antidesahucios firmado por el Ayuntamiento y en el que también se implicó a la justicia.