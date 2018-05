El Ayuntamiento recupera al maestro Paco Signes para 'salvar' los conciertos de Lledó

El maestro Paco Signes volverá a coger la batuta de la Banda Municipal de Música de Castellón de forma excepcional, para salvar los conciertos de este fin de semana de la Mare de Déu del Lledó -la serenata del sábado y la procesión del domingo-. Es la solución de urgencia que ha tomado el Ayuntamiento de Castellón después de que la inesperada baja del actual director, José Vicente Ramón Segarra, obligará a suspender este lunes, escasos seis minutos antes del inicio, con los músicos afinando instrumentos y más de 400 espectadores en el Auditori, el Cantate Mariae.

Signes, quien ha dirigido a la banda de Castellón durante tres décadas, suplirá así a Ramón Segarra en las fiestas patronales. Hoy y mañana, será otro director provisional -que fuentes municipales no supieron especificar ni quién era ni de dónde venía- el que permita a los músicos retomar su actividad, con conciertos del Escola Canta en los colegios Herrero y Carmelitas, tras el aplazamiento de los de ayer, en la Consolación e Isabel Ferrer. Esta mañana a primera hora se ha convocado una reunión entre la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, y los músicos en la que, presumiblemente se les darán a conocer estas novedades.

Desde el consistorio, no precisaron si este director provisional que dirigirá los conciertos en las escuelas será el que sustituya a Ramón Segarra durante su baja «estimada en unos 49 días» o si estará esta semana y se buscará otro sustituto, ya que este asunto depende de «temas administrativos de Recursos Humanos».

El director, de baja, dice que «su estado anímico» le impedía hacer el recital

El director, que había estado ilocalizable desde el mismo lunes del concierto, envió ayer un comunicado a los medios, en el que achaca «la imposibilidad de afrontar el concierto (del Cantate Mariae del lunes) a mi estado anímico, al que llego tras meses soportando situaciones de acoso ya denunciadas que persisten a día de hoy».

Lamentó «profundamente el perjuicio que se ha causado tanto a la Real Cofrafía de la Mare de Déu del Lledó como a todas y cada una de las personas que se encontraban en el Auditorio». «A ellas les quiero agradecer especialmente la colaboración y la ilusión conjunta volcada en los conciertos, serenatas y procesiones de los últimos seis años. A todos, expresarles mi deseo de poder revertir en un futuro la sensación amarga del lunes, y hacerles llegar un afectuoso saludo».

En cuanto a la baja. Hay versiones que no terminan de encajar. Desde el Ayuntamiento aseguran que el parte de baja llegó ayer al departamento de Recursos Humanos y que, más allá de comunicarlo por escrito, Ramón Segarra debería haber comunicado su situación verbalmente a su superior «y no lo hizo», lo que provocó que no se conociera su situación hasta el momento de iniciar el concierto de la Verge del Lledó.

El director, en su comunicado, no cuenta lo mismo. Asegura que «el parte médico de incapacidad temporal de fecha 30 de abril del 2018 (el lunes) fue comunicado por mí, oficialmente vía e-mail, a los departamentos correspondientes del Ayuntamiento, dentro del horario de la jornada laboral del mismo 30 de abril».

Además, especifica Ramón Segarra en su escrito, que tiene «la prescripción médica de permanecer al margen de más polémicas y cualquier tema relacionado con mi entorno laboral».

Las claves:

LLEDÓ. El maestro Paco Signes volverá a coger la batuta de la Banda Municipal de Castellón para el fin de semana grande las fiestas del Lledó, para la Serenata y la procesión. ESCUELAS. Un director provisional cubrirá hoy y mañana el puesto de Ramón Segarra en los conciertos del ‘Escola Canta’, y se estudiará cómo se cubre la baja a más largo plazo. BAJA. El director de la Banda de Música asegura que informó de la baja el mismo lunes, por correo, en horario laboral. El Ayuntamiento asegura que la recibió ayer.

Análisis:

Sin sustituto

El bipartito se encontró en 2015 unas bases recién aprobadas para cubrir la plaza de director por promoción interna. En 2017 dio luz verde las cambió por unas por turno libre, cuyo proceso está abierto. Desde que gobiernan, no han dado solución a una ‘distorsión’ que no ha ayudado en la última crisis; que Ramón Segarra ocupe una plaza de director en comisión de servicios desde el 2012 -cuando la duración debería ser de dos años- y que sea también el subdirector, plaza que tiene en propiedad, dificultando que haya un sustituto natural en casos de baja. Extremo que recriminaron ayer desde el grupo municipal popular.

Presupuesto millonario

Hay que destacar que el presupuesto que se destina anualmente a la Banda Municipal de Castellón, con más de medio centenar de músicos, supera los 2,2 millones.

Querellas por "acoso y prevaricación"

José Vicente Ramón Segarra anunció el pasado 17 de abril que no se presentaba a la oposición para dirigir a la banda, denunciando «acoso y prevaricación» por parte de los ediles de Cultura, Verònica Ruiz, y Personal, Antonio Lorenzo, respectivamente, y «discriminación» hacia su persona en las bases.

División interna

Hay varios expedientes abiertos desde el 2011 en el seno de la banda por acoso laboral y algunos de sus miembros requieren actualmente asistencia psicológica. La plaza de director parece ser la causa del malestar interno.