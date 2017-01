El azulejo se vuelca en la feria de EEUU y deja en mínimos la rusa

Los resultados mandan. La industria azulejera de Castellón ya ha tomado una decisión respecto a cuáles deben ser las ferias internacionales regionales en las que participar, y de ellas, destaca la norteamericana Coverings 2017, que tendrá más sabor español que nunca con un auténtico boom de empresas. La otra cara de la moneda se refleja en la cita rusa Batimat, que cae a mínimos históricos por la pérdida de negocio en el gigante exsoviético.

Según la información facilitada a Mediterráneo por el Instituto de Comercio Exterior (Icex), que coorganiza el pabellón español junto a la patronal cerámica Ascer, y con datos ya cerrados, Coverings, que tendrá lugar del 4 al 7 de abril del 2017, contará con 95 empresas participantes, un nivel que hacía más de una década que no se daba. Del global de firmas, solo 7 pertenecen a la piedra natural. El grueso son, por tanto, cerámicas y auxiliares.

Las 88 azulejeras que exhibirán sus productos en la próxima edición de Coverings contrastan con las 57 que acudieron a la cita de este 2016 en Chicago --junto con las de otros sectores fueron un total de 66--. Es decir, este año la cifra en aumenta casi en una treintena.

Dos son los motivos que explican este alza en tan solo un año. Las ventas de las firmas españolas no paran de crecer, a un ritmo del 40%, de manera que el mercado estadounidense ya es el segundo en el ránking de exportación del Tile of Spain. Y por otro lado, Coverings vuelve a celebrarse en la ciudad de Orlando, como todos los años impares, una geolocalización que resulta más atractiva para las empresas castellonenses porque es un área de mayor consumo per cápita, con el añadido de que muchos de los visitantes de la feria aprovechan el certamen para hacer turismo en familia y disfrutar del clima del estado de Florida, lo que suele derivar en mayor atracción de público y compradores.

SIN TOCAR FONDO // En el extremo totalmente opuesto se sitúa el certamen ruso de Batimat, que está programado entre el 28 y el 31 de marzo del 2017, en el Crocus Expo IEC de Moscú. Según el Icex, la feria atraerá a 20 empresas de cerámica e industrias auxiliares, una cifra ínfima y que ahonda todavía más en la ya de por sí baja participación del pasado año, cuando solo acudieron 29 firmas españolas.

La devaluación del rublo, la crisis del petróleo, la inestabilidad política, el clima prebélico con Ucrania, el bloque comercial... son factores que están pasando factura muy seriamente a las ventas cerámicas castellonenses. Desde hace más de dos años, el mercado está en caída libre y, si bien es cierto que se ha moderado, aún no ha tocado fondo.