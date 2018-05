Bellido dice que no tiene la citación para declarar hoy por su expediente

El presidente de la Junta de Festes de Castellón, Juanvi Bellido, aseguró ayer que no había recibido la citación municipal para ir a declarar hoy ante el instructor del expediente disciplinario que le ha abierto el consejo rector del Patronat de Festes, tras el aplazamiento solicitado y concedido el pasado jueves ante la imposibilidad de comparecer del abogado del implicado por tener la agenda ocupada con juicios previos.

La intervención de Bellido, que está prevista para hoy, a las 13.00 horas en el Palau de la Festa, sede del Patronat, queda pendiente por tercera vez. Bellido, que ha estado «fuera» de su domicilio «en horas laborales», está «a la espera de que llegue la notificación oficial», dijo anoche.

«Si me llega, consultaré con mis abogados si comparezco o no con tan poco tiempo de aviso», indicó. En la primera citación, el presidente de la Junta recusó la causa, al instructor y la secretaria, presentando una batería de alegaciones que, tras estudiarse y dejar en stand-by el caso, se archivaron y el proceso se reabrió. La pasada semana, pidió un aplazamiento, y el instructor le emplazó a hoy, cinco días después, aunque solicitó «planificarlo con tiempo».

DOBLE SUPUESTO // Fuentes municipales apuntan a un doble supuesto. Si Bellido no comparece porque no tiene la citación, habrá que proponer otra fecha; pero si se le ha entregado (no se confirmó ni desmintió anoche por parte del Ayuntamiento) y no concurre, el proceso seguirá su curso, con el yugo, según Bellido, de la presentación de una querella.