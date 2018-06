Bellido no se presentará para presidir la Junta de Festes

El expresidente de la Junta de Festes de Castellón, Juanvi Bellido, no baraja presentarse para volver a presidir esta entidad. De hecho, «nunca ha estado» entre sus pretensiones, señaló ayer a este diario. «Si me han echado, no me voy a presentar con la misma gente», manifestó para corroborar esta afirmación.

Asimismo, el que fuera máximo dirigente del órgano rector de las fiestas fundacionales de Castellón apuntó que tampoco va a apoyar «ninguna otra candidatura con el apoyo del PP», tal y como se había venido especulando en las últimas semanas. De esta manera, Bellido señala que la suya al frente de la semana grande castellonera es «una etapa cerrada» en la que prefiere quedarse «con lo bueno y lo bonito» que con las malas sensaciones del final de su mandato, en el que fue destituido tras una agria polémica.

Eso sí, esto no impide que la querella que presentó contra la concejala de Fiestas y presidenta del Patronat Municipal de Festes, Sara Usó, por presuntos delitos de injurias «siga avanzando». Bellido reiteró a este diario que esta querella, interpuesta porque «todo lo que dice el expediente es mentira», es «ampliable a todo el equipo de gobierno».