Benlloch deja la Diputación de Castellón por "coherencia y principios"

El alcalde de Vila-real y hasta este momento portavoz socialista en la Diputación de Castellón, José Benlloch, ha presentado este miércoles su dimisión como diputado provincial después de que este martes quedara confirmada la victoria de Ernest Blanch en las primarias del PSPV en la provincia, con quien ha competido en el proceso para liderar el partido.

El dirigente socialista ha explicado en rueda de prensa que renuncia a su acta de diputado “no por hacer nada mal, sino por coherencia y principios”.

Benlloch ha reiterado que no está "aquí por ni por un cargo ni por un sueldo" y ha señalado que "después de ver que el partido no ha avalado el proyecto que presentamos en el proceso de primarias", se siente "desautorizado”. El responsable socialista ha señalado su convicción de que “la línea política que se sigue en la Diputación es la que debe de tener el partido”. En este sentido, Benlloch ha indicado que desde un principio ha apostado “por convertir a la Diputación en un verdadero ayuntamiento de ayuntamientos y evitar que sea un parlamento más, ejerciendo esa política dialogante, reflexiva, pactista, seria, municipalista, intergeneracional y apegada al territorio", unos ejes que "no han sido refrendados en por los militantes", ha concluido.

El representante del PSPV-PSOE ha querido, además, felicitar a Ernest Blanch por su victoria en las primarias, y ha afirmado que “se aparta porque no quiere ser incoherente y un obstáculo para nadie”. "Ahora es él -Ernest Blanch- el responsable de todo, y de empezar a hacer listas en todos los pueblos para ganar la Diputación”.

Por último y en cuanto a la decisión de la comisión de garantías de desestimar las alegaciones que presentó su candidatura, junto con la de Josep Lluís Grau, por una irregularidad en la agrupación de Bejís, dijo que la "acata", pero estimó también que es “una burla", porque entiende que responde a una visión puramente política y deja a un lado la jurídica.

Desde el punto de vista orgánico, José Benlloch valoró de forma crítica su partido, del que dijo que en la provincia tiene "un grave problema de división", y aseguro que "la provincia de Castellón es algo más que la capital".