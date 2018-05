Se busca subdirector para Banda Municipal de Música de Castellón

La búsqueda de un músico que cubra la baja de José Vicente Ramón Segarra al frente de la Banda Municipal de Música de Castellón continúa. Con la batuta, temporal, en manos del alicantino José Vicente Algado, las dos fórmulas impulsadas desde el Ayuntamiento para sustituir al director -en comisión de servicios desde el 2012- y con la plaza de subdirector en propiedad, no han atraído a ningún candidato.

Primero se ofreció la plaza en casa, a través de una circular dirigida a los miembros de la banda municipal, pero nadie la solicitó, ya no tanto porque no la quisieran, sino porque no cumplían los requisitos que se pedían, al no disponer del título de director. Después, hace una semana escasa, se abrió una oportunidad a los de fuera, con la convocatoria de una comisión de servicios, cuyo plazo acabó este miércoles sin ningún aspirante. Ser funcionario y pedir una comisión de servicios que depende del alta del titular de la plaza, no parece tampoco muy atractivo. ¿Y ahora qué?

Según explicó el concejal de Personal, Antonio Lorenzo, «se cubrirá como otras plazas, con una bolsa o con una oferta más amplia». No dio más detalles, aunque existe la posibilidad de que se convoque otra comisión de servicios. Lorenzo sí hizo hincapié en una singularidad que se arrastra hace años al frente de la banda, que lo complica todo. Y es que desde que en febrero del 2012 -tras la jubilación de Paco Signes- el subdirector asumiera la dirección, nadie ha relevado su puesto como número 2 de la banda. «Insisto en una idea», apuntó Lorenzo, «hasta ahora el responsable técnico y administrativo de este departamento -leáse Ramón- no ha solicitado que se cubriera la plaza de subdirector».

Mientras, sigue pendiente la publicación de la lista definitiva para cubrir en propiedad, tras un concurso público, la plaza de director que dejó vacante Signes. Hay 12 candidatos admitidos en el listado provisional y se espera que se pueda tener nuevo director después del verano, tras realizar los exámenes entre los próximos meses de junio y julio.

Valoraciones del pleno

Lorenzo, y también el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia -en rueda de prensa- interpretaron ayer las declaraciones de la alcaldesa, Amparo Marco, para cerrar el pleno sobre la banda en el que se rechazó paralizar la oposición cautelarmente como pedían PP y Ciudadanos, calificando la sesión de «bochornosa y vergonzosa». Ambos dijeron que se refería al uso del pleno, no para temas de interés general, sino «para lanzar arietes extemporáneos y fuera de lugar contra el gobierno».

Preguntado sobre el contenido del escrito firmado en 2012 por más de 40 músicos en el que, según la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, pedían un concurso público para proveer la plaza de director, y según el entonces edil de Cultura, Vicent Sales, la prolongación del contrato de Signes, Lorenzo se limitó a recordar las declaraciones de Sales, en Mediterráneo, el 14 de enero del 2012 (a las puertas de la jubilación de Signes), en las que, textualmente decía que «la dirección de la banda pasa de forma provisional al subdirector hasta la convocatoria de una oposición libre». «Hay todo un proceso de elaboración de normas de la oposición y queremos que los aspirantes a la dirección sean los más reconocidos directores ante el nivel de la banda». Tres años después se aprobaron unas bases por promoción interna, que fueron anuladas por este gobierno.