Los cambios que quiere hacer Educación en la jornada continua

La Conselleria de Educación quiere flexibilizar la jornada continua introduciendo la posibilidad de impartir extraescolares de pago, aunque sin que ningún niño quede excluido por motivos económicos.

1) LAS FAMILIAS MONOPARENTALES PODRÁN VOTAR DOS VECES

La orden anterior apuntaba a un mínimo del 55 % de votos favorables del total del censo (apartado. 2, artículo 2) para la votación de la jornada. Ahora será necesario el 55% mínimo de votos favorables pero de la totalidad de votos posibles. Queda explícito así que una madre o padre monoparental pueda votar dos veces aunque solo aparezca una vez en el censo.



2) ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS

Se modifica el apartado 1 del artículo 2. Antes indicaba que las actividades eran gratuitas, de oferta obligada del centro y voluntarias para las familias. Ahora señala que no tendrán carácter lucrativo, serán de oferta obligada y voluntarias.Los centros con planes ya autorizados podrán pedir el cambio de gratuitas a no lucrativas. Se contempla que habrá unas instrucciones de la dirección General de Política Educativa que establecerán las medidas para poder garantizar que ningún alumno quede excluido por motivos económicos.

3) TRES CURSOS

El resultado de la votación, sea favorable o no, tendrá una validez de tres cursos.

4) CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN

La Administración se reserva el derecho a revocar o modificar el proyecto de jornada del centro.

5) HORARIO

Se rebaja de 2 a 1,5 horas el intervalo mínimo entre el periodo de mañana y tarde.

La Conselleria de Educación pretende que la orden esté lista antes de las votaciones de la jornada continua, por lo que espera que sea aprobada antes de Navidad.