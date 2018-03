La candidatura alternativa reclama ya elecciones al Colegio de Médicos

El 5 de junio es la fecha tope para que se hayan celebrado elecciones en el Colegio Oficial de Médicos de Castellón, según marcan los estatutos. En la terna para la presidencia, que ocupa José María Herranz, de momento, se postula la candidatura Nueva alternativa colegial, con el doctor José María Breva al frente. De momento, Herranz no ha desvelado si se postulará para la reelección, tras 16 años en la presidencia y 24 dentro de los órganos de gobierno de la entidad. El proceso se presenta tenso, teniendo en cuenta que el equipo liderado por Breva reclama la convocatoria de elecciones ya para que puedan cumplirse los plazos «en tiempo y forma» y la elección se realice de un modo «democrático y transparente». Los colegios de Alicante y Valencia ya han hecho los deberes y ya han fijado sus votaciones.

La candidatura alternativa, de la que forman parte el que fuera secretario del colegio Jesús Oteo, Juan Ramón Jiménez, Miguel Ángel Beltrán, Esther Picazo, Adelina Corbacho o Raquel Miralles, entre otros, ha conseguido integrar al que fuera director general de la Conselleria de Sanidad y senador, al almazorense Diego Castell, quien había mostrado su predisposición a concurrir a las próximas elecciones.

Negativas

«Nosotros solo queremos que las cosas se hagan bien, yo me fui de la junta porque no estaba de acuerdo con la gestión de Herranz», afirma Breva, quien señala que están analizando las acciones a tomar, después de que el actual presidente les haya respondido de manera negativa a varios requerimientos formulados, como la petición de que convoque ya las elecciones para que puedan cumplirse los plazos estipulados. Este rechazo se ha hecho extensible a la solicitud del consulta del censo, formado por cerca de 2.500 colegiados.

Desde el equipo de Breva, al que ya se han adherido más de un centenar de facultativos de la provincia, critican la actitud de Herranz y consideran que es urgente «abrir las ventanas» del colegio. Además, le acusan de querer «limitar la participación».

Las tiranteces entre ambas partes llevaron a presentar sendas denuncias ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat, al no haber podido consultar toda la documentación referida al macroproyecto de nueva sede del colegio, que la asamblea rechazó por mayoría.

Malestar colegial

Fue en dicha cita, celebrada en diciembre, cuando el malestar de numerosos colegiados quedó patente y empezó a vislumbrase el actual escenario. El proyecto millonario defendido por Herranz solo recibió 40 votos a favor, frente a 240 en contra. De todos modos, la disparidad de criterios entre Herranz y una parte de los miembros de la Nueva alternativa colegial viene de años atrás. En concreto, en el 2015, cuando todavía no se había cumplido ni un año del nuevo mandato de Herranz, se produjo la dimisión de seis de los 15 miembros de la junta, sin contar al presidente. Entre estos nombres figuraban el del propio Breva y Oteo. Con la renuncia de dos integrantes más se hubiera podido llevar a cabo una moción de censura, pero este hecho no llegó a producirse. Ahora uno de los colegios profesionales más representativos de la provincia se prepara para una dura campaña.