Castellón acerca el cine en valenciano a los niños y niñas

Casi mil alumnos de infantil, primaria y secundaria de los colegios e institutos de Castellón participarán en la Jornada de Cine en Valencià el próximo 5 de diciembre. Se trata de una sesión matinal cinematográfica para las escuelas que han presentado esta mañana el concejal de Educación, Enric Porcar, el concejal de Normalización Lingüística, Ignasi Garcia, y el vicepresidente de Escola Valenciana, Natxo Badenes.



El propio Badenes ha explicado que “el Cinema a l’Escola es un programa de Escola Valenciana que tiene como objetivo contribuir a la normalización de nuestra lengua en el ámbito del cine porque es muy importante que el alumnado valenciano encuentre referentes que hablan nuestra lengua, tanto en la escuela como en la calle”. Es una iniciativa que no sólo llega a Castellón, sino a muchas salas de los pueblos valencianos para “ofrecer a los más pequeños y pequeñas, así como a los jóvenes las novedades cinematográficas del momento con el sello de versión valenciana”, ha añadido.



El concejal Porcar ha manifestado que “la idea es acercar el valenciano a los niños y niñas de Castellón de la manera más atractiva, y el hecho de tener películas en valenciano al alcance, como un recurso más a nivel educativo, es una medida que maestras y maestros, madres y padres, y la comunidad educativa en general, lo agradecen muchísimo”. Porcar ha querido denunciar la clara carencia del valenciano en los medios audiovisuales y que no se encuentren dibujos en nuestra lengua, hasta el punto que “para la mayoría de niños y niñas será la primera vez que verán en una gran pantalla que alguien hable en valenciano, porque es imposible ver valenciano en la televisión y menos todavía en el cine”.



La Jornada de Cinema en Valencià será al Neocine Puerto Azahar del Grao de Castellón donde se proyectarán cinco películas y también se pondrá el transporte para las escuelas. El alumnado de infantil verá ‘El regal de Molly Monstre’, el primer ciclo de primaria ‘Dos col•legues al rescat’, segundo ciclo ‘Els superherois’, tercer ciclo ‘La vida d’en Carabassó’ y para la ESO ‘Gràcies patró!’. Cada película va acompañada de una ficha didáctica que permite trabajarla posteriormente en el aula y fomentar ese conocimiento de diferentes aspectos del lenguaje cinematográfico entre los y las escolares.



Han sido alrededor de 4.000 alumnos, de dieciocho escuelas y dos institutos de secundaria, los que han solicitado la inscripción para participar, pero por el aforo sólo se han podido admitir 980. Ante este éxito, Garcia ha querido expresar que “el gobierno de Castellón tiene un compromiso firme con una cosa tan sencilla cómo es vivir plenamente y sin ningún problema en nuestra lengua, y el número de demandas demuestra que estos proyectos no son demandas ficticias, sino reales y necesarias”.



Además, se ha aprovechado la ocasión para presentar la Deveteca, un conjunto de cinco películas en valenciano compuesta por ‘L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta’, ‘Phantom Boy’, ‘Dragon Ball Z’, ‘Gru 2, mi villano favorito’, y ‘Les malifetes de l’Emili’. Todos los centros de educación de la ciudad de Castellón, tanto públicos, concertados, como privados, recibirán un lote de estos “porque al final lo que queremos es que todas las escuelas tengan este recurso al alcance”, ha declarado Porcar.