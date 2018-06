Castellón arranca un verano más cálido pero con menos lluvias

El verano será más caluroso de lo habitual, pero menos lluvioso en la provincia de Castellón. Así lo refleja la previsión estacional que avanzó ayer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Eso sí, según el delegado territorial de la Aemet, Jorge Tamayo, todo apunta a que los valores se situarán «algo por encima de la media, aunque no como el año pasado, que sí fue extremadamente caluroso», puntualiza.

Las precipitaciones estarán por debajo de lo habitual, aunque en verano las lluvias suelen ser en forma de tormenta, de modo que el reparto es muy irregular.

«Hoy es un buen día representativo de cómo puede ser este verano, con temperaturas algo superiores a lo normal, tampoco exageradamente altas, pero con la tendencia a que en valores medios estén por encima de lo habitual», señaló Tamayo. Sin embargo, no faltarán jornadas muy cálidos y otras con tormenta, en que el mercurio bajará bastante.

El jueves, primer día de la nueva estación, las máximas en el interior llegaron a 33° (Atzeneta) y en el litoral a 32 (Castellón), dos grados más que el día anterior.

Las próximas jornadas «serán muy tranquilas y cálidas, con 31 ó 32° a mediodía en el litoral y valores similares en el interior», indica José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet.

En la noche de San Juan se espera que no haya precipitaciones con una noche cálida en las que los termómetros no bajarán de los 20° (de los 22 en Castellón).

La temperatura del agua del mar se ha ido recuperando con respecto al año pasado y oscila entre los 25 y 26 grados.

PRIMAVERA // La primavera oculta un contraste entre el interior y el litoral. Así, ha sido algo más cálida de lo normal en la costa, con anomalías de +0,5 a 1°, y más fría en el interior, con -0,5 grados.

Lo mismo pasa con las lluvias. En el interior se recogieron cantidades 10 veces superiores a lo habitual, (Vilafranca, 284,5 l/m2 y Fredes, 269,8). En cambio, Alcalà de Xivert arroja un déficit de -52%, con 65,6 l/m2 y Burriana, con un 58 l/m2, un -50%.

La última semana de mayo hubo tormentas puntuales muy intensas y granizadas que afectaron mucho al interior y poco a la zona litoral, y la primera de junio, más generalizadas.