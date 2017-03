Castellón defiende las tascas

Los castellonenses están en contra de limitar el horario de venta de alcohol en las calles de las tascas, consideran que hacerlo es un ataque directo a uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de la ciudad y creen que la sentencia que acaba de dictar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es muy difícil de hacer cumplir, in situ. Los vecinos consultados a pie de calle por este periódico y a través de sus comentarios en las redes sociales muestran su desconcierto con la sentencia que prohibirá a partir de abril vender y consumir alcohol en las calles Barracas e Isaac Peral desde las 22.00 hasta las 7.00 horas de la mañana, a raíz de una denuncia de la asociación Castelló Sense Soroll.

«Por el ambiente, porque dan vida al centro, por tradición, porque es un lugar en el que no se hace macrobotellón ni se está hasta altas horas de la madrugada, porque las tascas nos identifican, porque es lo único que tenemos...» Estas son solo algunas de las razones por la que los castellonenses consultados abogan por mantener el referente del ocio en la capital tal cual, es decir, con la venta y consumo de alcohol permitido hasta las 23.00 horas.

También cuestionan la forma en que se tiene que hacer cumplir esta sentencia. Y es que consideran que los matices que contempla son muy complejos de aplicar. «Podemos beber alcohol dentro de los locales y en los veladores, pero no en el centro de la calle, y sí en las terrazas». «Podemos seguir consumiendo otras bebidas no alcohólicas en plena calle, ¿eso no generará ruido también?». «Lo veo complicado de aplicar. ¿Cómo lo controlará la policía?», se preguntan.

Por su parte, los propietarios de las tascas publicaron ayer un comunicado en su perfil de redes en el que animan a apoyar al sector. «Entre todos podemos hacer que nos escuchen y lo habéis demostrado. Tenemos que salir a la calle y que nos oigan aquellos que han decidido luchar contra su propia tradición. Avui i sempre, Volem Soroll!». «Las tascas de Castellón no son solo una zona de ocio, es parte de nuestra cultura y tradición que hay que mostrar a aquellos que visitan nuestra ciudad», insisten en el mismo escrito. Y lanzan un mensaje de tranquilidad: «Es una zona establecida como punto de partida para muchos de vosotros. Unas calles donde vivís y seguiréis viviendo grandes momentos. Es cierto que nos acortan el horario en la calle, a las 22.00 horas, aunque los locales seguirán abiertos a vuestras reuniones»

Las mismas fuentes, como ya recogió este rotativo en la edición de ayer, destacan el respaldo que han tenido del Ayuntamiento de Castellón, «con el que hemos estado trabajando codo con codo y nos han apoyado en todo momento en este camino».

DENUNCIA PENDIENTE // La asociación Castelló Sense Soroll ha ganado esta batalla en los tribunales. Ahora, está pendiente de otra denuncia en la que solicita anular el artículo 26 de la ordenanza de convivencia ciudadana, por la que se impida el consumo de alcohol en la calle a cualquier hora. Falta el fallo del Supremo.