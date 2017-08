Castellón dice no al terrorismo

Más de 200 personas se han concentrado en la tarde del sábado en la plaza María Agustina de Castellón para mostrar su rechazo al terrorismo, convocados por la plataforma Recortes Cero. En la protesta se han podido escuchar gritos de 'No tinc por'. Los participantes, entre los que se ha podido ver colectivos musulmanes, han portado una pancarta unitaria en la que podía leerse "No tinc por. Tots som Catalunya". Entre los asistentes a la manifestación se encontraba la alcaldesa, Amparo Marco, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y la consellera María José Salvador. Los manifestantes han coreado gritos de "Tots Som Catalunya. No son musulmanes. Son asesinos", "No en mi Nombre", "Contra el terrorisme, unitat". "Hay que apoyar al pueblo musulmán y avanzaremos todos juntos", "un día más para luchar contra la convivencia". Para acabar se ha leído un poema de Federico García Lorca dedicado a Cataluña.

Esta es la segunda manifestación en 24 horas contra el terrorismo yihadista en Castellón, ya que un centenar de personas, la gran mayoría pertenecientes a la comunidad musulmana, se han concentrado en el mediodía del sábado en la plaza María Agustina de Castellón para mostrar su rechazo al terrorismo yihadista después de los atentados de Barcelona y Cambrils.

El objetivo del encuentro era mostrar la solidaridad con las víctimas y desvincular la religión musulmana de la tragedia vivida en Cataluña la pasada semana. De este modo, se han leído pancartas como 'El terror no tiene religión', 'No en mi nombre' o 'Stop islamofobia', entre otros mensajes. Además, el imam de la mezquita del Grao, Abdel Karin, leyó un manifiesto en árabe y en castellano. Posteriormente hubo gritos de 'Somos musulmanes, no terroristas'.

Por parte del equipo de gobierno municipal han estado presentes los ediles Antonio Lorenzo, Rafael Simó, José Luis López, Verónica Ruiz, Enric Porcar y Ali Brancal.