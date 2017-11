Castellón pierde la ruta a Brístol, que vuelve a València tras dos años

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No debemos echarle la culpa a Ryanair de la supresión de vuelos. La triste realidad es que nuestro aeropuerto no tiene ni ha tenido linea alguna con el resto de España. Algo debe pasar para que Air Nostrum, por ejemplo, no ofrezca posibilidad alguna. Seamos realistas, la única opción pasa por que la titularidad sea de AENA, de forma que puedan garantizarse nuevos vuelos sin sobresaltos. Por otro lado la gestión de Edeis es lamentable.