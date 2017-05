Castellón quedará otra vez fuera de otra megasubasta de renovables

El Gobierno celebrará antes del verano una nueva megasubasta de energías renovables en que saldrán a concurso 3.000 megavatios (Mw), al igual que sucedió el pasado día 17. El anuncio, que ayer lanzó el presidente Mariano Rajoy, dejará de nuevo fuera de la puja a prácticamente todas las empresas que quieran implantar proyectos de renovables en la provincia, señala el presidente de la Asociación valenciana de empresas del sector de la energía (Avaesen), Marcos Lacruz.

En cuanto a los proyectos eólicos, no habrá posibilidad de que concurra ninguno, afirma Lacruz. Y es que, aunque la Conselleria de Economía Sostenible pretende tener resuelta antes del verano la parálisis que se da en la Comunitat debido a que el plan eólico del 2001 no permite desarrollar más parques de los que ya prevé, y que en Castellón no pueden avanzar porque no tienen autorización ambiental, esto podría no ser suficiente. No en vano, aunque derogue el plan eólico, lo que abriría la posibilidad de materializar nuevos parques, este tipo de tecnología «necesita de un tiempo de maduración», señala Lacruz, para evaluar las zonas donde implantar los molinos y sus posibilidades de desarrollo.

fotovoltaica // En cuanto a la energía que proviene del sol, aunque hay varios proyectos «pequeñitos» que ya han comenzado sus trámites para instalarse en la provincia, Lacruz afirma que la extensa tramitación burocrática (que puede llegar «a dos años», dice) frena su implementación. Asimismo, el presidente de Avaesen censura que la megasubasta del Gobierno frene los proyectos fotovoltaicos, porque, si realizan la misma oferta (generar electricidad a coste cero, sin primas) que las iniciativas eólicas, estas resultan mejor valoradas porque pueden funcionar más horas.

Por ello, el dirigente de Avaesen apremia a Consell y Gobierno a resolver estas trabas: «Si se solucionan, acudirían muchísimos proyectos, tenemos mucho consumo, radiación solar muy buena y un viento también bueno».