Castellón reivindica hoy mejores salarios y pensiones, trabajo digno e igualdad

Castellón se echa hoy a la calle para celebrar un Primero de Mayo que se prevé multitudinario. La convocatoria unitaria, por primera vez en muchos años en la capital de la Plana, de una sola manifestación por parte de los sindicatos UGT y CCOO y la plataforma Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa (CRTR); y los recientes precedentes de protestas masivas (las últimas por las pensiones dignas y el 8 de marzo por los derechos de las mujeres) hacen prever a los organizadores que el acto reivindicativo de hoy, que partirá a las 11.30 de la calle San Luis (junto a la plaza de las Aulas), congregará a un gran número de participantes.

También se espera que sea así en Vinaròs y Burriana, dos localidades donde también se celebrarán manifestaciones reivindicativas por el Día Internacional del Trabajador, en esta ocasión convocadas por la Confederación General del Trabajo (CGT).

No en vano, argumentos no faltan, señalan los organizadores. Tras la pancarta de la capital de la Plana --Per la unitat de les lluites de la classe obrera-- marcharán cuatro reivindicaciones fundamentales: trabajo digno, mejores salarios, pensiones adecuadas e igualdad entre sexos. «No hay nadie a quien uno de estos puntos no le afecte», señala el secretario general de UGT en las Comarques del Nord, Francisco Sacacia.

Y es que, además de las reivindicaciones laborales, se pretende que la jornada sirva también para visibilizar el ataque a las pensiones y a los derechos del sexo femenino. Y el secretario general de CCOO en Castellón, Manel Nieto, recuerda que su salario medio «es 6.000 euros más bajo que el de un hombre». «Las mujeres debemos tener condiciones de trabajo y vidas dignas», resume la portavoz de CRTR, Anna Albert.

paro todavía elevado // En cuanto a los aspectos laborales, desde los sindicatos recuerdan que todavía hay más de 40.000 parados en la provincia: Según la Encuesta de Población Activa (EPA) son 45.900 y a tenor de los datos del Servef, 40.138. Así las cosas, a pesar de la reducción de la cantidad de desempleados que se viene experimentando en los últimos años, la EPA apunta que, en la provincia, por cada cinco trabajadores hay un parado que busca empleo de forma activa, con una tasa de desempleo del 16,86%.

Además, los sindicatos critican que el trabajo que se crea es de mala calidad. «La mayoría de los contratos que se firman no llegan a ser de un mes y, dentro de la contratación indefinida, la mitad es a tiempo parcial», apunta Sacacia. En ello tiene mucho que ver la estructura económica de la provincia, con una dependencia excesiva del sector servicios. De hecho, el 95% de la reducción del paro que se dio en el mes de marzo se produjo en el sector terciario, el más temporal y precario.

sueldos míseros // Esto, destacan los portavoces de los trabajadores, repercute en una precariedad creciente, incluso entre aquellos que cuentan con un trabajo. «No puede ser que estemos saliendo de la crisis y que los trabajadores no lo noten», lamenta Nieto. Y su homólogo en UGT da un paso más: «Hay personas que están trabajando con un contrato por horas y están cobrando menos de 400 euros al mes. ¿Este qué tipo de crecimiento es?».

Además, según lamentaron el pasado sábado, 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la mala calidad del empleo que actualmente se genera repercute en la elevada cantidad de accidentes que sufren los proletarios, que han aumentado en la provincia en un 18% en cuanto a los siniestros en tiempo de trabajo y hasta un 65% en los accidentes in itinere.

En suma, razones todas para salir a reivindicar hoy condiciones dignas de trabajo, coinciden.