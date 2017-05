Castellón sumará 17 aulas piloto de 2 años al incorporar 6 nuevas

La Conselleria de Educación ampliará el próximo curso la oferta de aulas piloto de Infantil de dos años en colegios públicos de la provincia de Castellón. En total, las familias castellonenses podrán optar a más de 300 plazas de este nivel, al incorporarse seis nuevas unidades al proyecto.

En el curso 2017/2018 serán 17 las aulas de dos años que estarán operativas en los centros públicos de Infantil y Primaria de la provincia de Castellón.

En concreto, las nuevas unidades se ubicarán en Albocàsser (CEIP Joan de Brusca), Benassal (Alcalde Fabregat), Castellón de la Plana (L’Illa), Llucena (Comtessa), la Vall d’Uixó (Blasco Ibáñez) y Vinaròs (Jaume I). Dado que la ratio de alumnos por aula será de 18 escolares, los castellonenses podrán optar a 306 plazas públicas de dos años. El curso pasado la oferta ascendía a 11, en las que se inscribieron 198 niños.

Ahora, cada aula será atendida por un maestro y un educador que han recibido la formación conveniente para formar parte de este programa experimental. Las familias podrán optar a estas plazas entre el lunes 22 y el 29 de mayo, presentando la correspondiente solicitud en los centros.

igualdad // El conseller Vicent Marzà explica que «la ampliación de la oferta de aulas de 2 años es consecuencia del compromiso del Consell de incentivar la igualdad de oportunidades y llegar a más familias que por razones económicas no escolarizaban a sus hijos en esta franja de edad», puntualiza el responsable de Educación. Marzà recuerda que el 84,7% del alumnado de dichas aulas experimentales de 2-3 años hasta ahora no había estado escolarizado. Esto ha permitido que muchas familias tengan una respuesta a una necesidad que, por motivos económicos, no podían resolver y permitió la creación de 138 puestos de trabajo en las aulas activas hasta el curso 2016-2017 en la Comunitat, según la Conselleria, sin que se tenga constancia que se haya perdido ningún puesto de trabajo en escuelas infantiles.