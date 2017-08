Un centenar de musulmanes se manifiestan en Castellón contra el terrorismo yihadista

Un centenar de personas, la gran mayoría pertenecientes a la comunidad musulmana, se han concentrado este mediodía en la plaza María Agustina de Castellón para mostrar su rechazo al terrorismo yihadista después de los atentados de Barcelona y Cambrils.

El objetivo del encuentro era mostrar la solidaridad con las víctimas y desvincular la religión musulmana de la tragedia vivida en Cataluña la pasada semana. De este modo, se han leído pancartas como 'El terror no tiene religión', 'No en mi nombre' o 'Stop islamofobia', entre otros mensajes. Además, el imam de la mezquita del Grao, Abdel Karin, leyó un manifiesto en árabe y en castellano. Posteriormente hubo gritos de 'Somos musulmanes, no terroristas'.

Por parte del equipo de gobierno municipal han estado presentes los ediles Antonio Lorenzo, Rafael Simó, José Luis López, Verónica Ruiz, Enric Porcar y Ali Brancal.