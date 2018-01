Los centros de salud de Castellón no cogen el teléfono y dan cita a una semana vista

Contactar por teléfono con un centro de salud para pedir cita se ha convertido en misión imposible... Esta es la situación que se está viviendo estos días en muchos consultorios castellonenses, un problema crónico que ahora se ha visto agravado por la coincidencia de las fiestas con menos personal y la mayor incidencia de las afecciones respiratorias. Las centralitas de ambulatorios como el de Rafalafena, El Palleter, Illes Columbretes y Fernando el Católico en Castellón, o el de Almassora comunican o no lo cogen. Y por internet dan cita hasta para el 9 y el 10 de enero, como constata este rotativo.

Una usuaria denunciaba también esta situación. Tras varios intentos por la mañana, a última hora consiguió que le cogieran el teléfono y le citaron para el 10. El motivo, que solo hay tres médicos --el personal propio de un sábado--. Como alternativa, la remitían ir a Urgencias por la tarde, al centro de especialidades.

Las asociaciones de vecinos lo corroboran. «En San Agustín no dan cita de un día para otro, sino para dentro de cuatro o cinco e incluso más. No sé si es porque hay más gente con gripe o médicos que están de vacaciones y no han mandado sustitutos», señala Francisco Cabañero, de la AAVV San Agustín y San Marcos.

Lidón de Juan, de Raval Universitari, explica que «es época de constipados y que el centro siempre va justo», con lo que la situación se agrava ahora, que es temporada alta. A ello se suman las carencias estructurales. Por ejemplo en el Raval Universitari consideran que haría falta al menos un médico y un pediatra».

Miguel Ángel Guillamón, de la AAVV Virgen del Lidón, también demanda otro pediatra para el Palleter. «Están saturados, hay que esperar un montón de días para poderte visitar», señala.