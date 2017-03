Cierran el Ribalta con alumnos dentro para poder frustrar el encierro anti-LOMCE

Lo que ayer parecía una asamblea tranquila, con posterior encierro anti-LOMCE para informar sobre la huelga de este jueves, en el IES Ribalta se convirtió en un pulso entre la dirección del centro y la Plataforma per l’Ensenyament Públic, que acabó con la puerta principal del instituto candada para impedir la celebración de la reunión y varias decenas de alumnos encerrados en el centro, mientras daban clase.

Otros tantos se quedaron fuera del instituto, sin poder acceder a sus clases y perdiéndose los exámenes previstos en ese momento. «La asamblea se estaba desarrollando con total normalidad y tranquilidad en el vestíbulo. En un momento dado, los alumnos han salido a la calle y la dirección del IES ha aprovechado para bloquear la puerta de entrada con un candado, diciéndoles que no tenían permiso para estar allí y que no lo iban a permitir», revelaba en declaraciones a Mediterráneo Víctor Tormo, de la Confederación General del Trabajo, quien, a las puertas del instituto, anunció que hoy se iba a interponer una denuncia por lo sucedido en la Inspección del Trabajo.

LA VICEALCALDESA, ALLÍ / La vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal; el concejal de Bienestar Social, José Luis López; y la diputada de Compromís en el Congreso, Marta Sorlí; también presenciaron el desencuentro entre el estudiantado y el equipo directivo. «Hemos asistido a parte de la reunión y todo estaba yendo bien. De repente, la jefa de estudios y otra persona han cerrado el centro. Era evidente que se había pedido permiso, pero la dirección no lo había concedido. Ha venido la Policía Local y, aunque han hablado con ellos, les han dicho a los agentes que no tenían ni la más mínima intención de abrir», explicaba la vicealcaldesa de la capital, quien no comprendió la actitud de la directiva e incidió en que la asamblea era «totalmente pacífica». Brancal reconoció el peligro de bloquear la puerta de un centro con gente dentro y admitió no saber por dónde iban a salir los alumnos encerrados. «Imagino que, al acabar las clases, por la noche, saldrán por alguna puerta lateral», especulaba Brancal. Al final, salieron con normalidad.