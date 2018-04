Cinco kilómetros más de carril bici para Castellón

¿Carriles-bici o vías ciclopeatonales Concejal Simó? El trazado inadecuado y la incorrecta señalización de las vías ciclistas municipales suponen un peligro para los peatones en las acera-bici y un enorme peligro para los ciclistas en los pasos para ciclistas prioritarios, ya que carecen de la pertinente señalización vertical de “ceda el paso” en la vía no prioritaria y en los no prioritarios, por inducir a la confusión al estar señalizados con la marca vial de paso prioritario, un lio injustificable y muy peligroso para todos…....¿Estaremos ante un nuevo “quiero y no puedo” municipal? Parece ser que el “quiero y no puedo” se ha convertido en el sello de las actuaciones del actual equipo de gobierno: Medidas correctoras en las ZAS que no corrigen nada. Supermanzanas con calles señalizadas como plataformas compartidas de prioridad peatonal en las que se “pintan” ¡pasos de cebra!. Semáforos de peatones con cuenta atrás que alteran el formato semafórico peatonal con rojo “arriba” establecido en el R.G. de Circulación, incumplen descarada y peligrosamente la duración mínima del cambio de fase (verde intermitente en España) establecida en el R.G. de Circulación y normativa básica estatal y autonómica de accesibilidad en el medio urbano. Y encima incumplen todas las normas de implantación de contadores de tiempo en sistemas semafóricos de peatones con indicación de cambio de fase (como es el caso del sistema español) establecidas por la buena práctica de la Ingeniería de Tráfico y por la normativa Federal Norteamericana. Normativa que obliga a instalar contadores de tiempo regresivos por razones de seguridad vial, pero SÓLO en el cambio de fase (rojo intermitente en EEUU) siempre que su duración sea superior a 7 segundos, siendo voluntaria su implantación en duraciones inferiores. Durante la fase verde y la roja, también por razones de seguridad vial, el contador de tiempo deberá de presentar su pantalla en NEGRO y sin ninguna indicación…..