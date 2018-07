Cada colegio pedirá mil euros para reponer los libros tras el fin de curso

Una media de mil euros. Es lo que pedirá cada uno de los 151 colegios públicos que participa este curso y el que viene en el plan Xarxa Llibres para reponer los volúmenes que hagan falta cara a la vuelta al cole el próximo 10 de septiembre, bien porque haya más niños en una aula que el último curso o porque, por ejemplo, algunos materiales ya estén obsoletos o no atiendan al nuevo proyecto de la asignatura. «Es el recibo medio de reposición en un centro de doble línea, que son la mayoría, y que se concreta después de que las familias de los alumnos de 3º a 6º devuelvan los libros y de baremar cuántos hacen falta», explica Alfredo Mercé, director del colegio Gaetà Huguet y portavoz de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de Castellón (ADIP-CS).

Casi el 90% de los centros de Castellón han cerrado estos trámites antes de irse de vacaciones. «Lo importante es que las familias ya han devuelto los libros de este curso y se han podido llevar los del siguiente, sin preocuparse», explica Mercé. «Los que faltan se encargarán a partir de esta semana, si no se ha hecho más, para recepcionarlos en los centros antes de cerrar, durante este mes de julio, con aviso previo para que estén atentas a los canales de comunicación habituales con el tutor o el centro, bien por teléfono, Whatsapp o Telegram».

POR FACTURA // «Ese pedido, con la factura correspondiente, se eleva a la Conselleria de Educación, que es la que lo abona, tal y como marca la resolución del Xarxa Llibres», señala el director del Gaetà Huguet. Y tienen margen para hacerlo, según explican, hasta septiembre o octubre, sin pasar por los centros, de proveedor a la Administración por factura.

Este curso pasado fueron 45.629 alumnos los que se beneficiaron de la gratuidad de los libros. Esta cifra incluye, además, a los alumnos de 1º y 2º de Primaria que se benefician del bono libro, un cheque al portador de hasta 160 euros para material curricular que otorga Educación porque en este primer tramo escolar no usan libros, sino fichas didácticas. «Para esto todavía no tenemos fecha para pasarlo a las familias, pero el pasado curso, por ejemplo en mi centro, lo pudimos dar el 15 de julio, pues primero debe dar el OK la Conselleria de Educación, y aún estamos inmersos en el periodo de las matrículas, con las listas de espera», explica, aduciendo que «hay centros que emplazan a los padres del 1 al 10 de septiembre, ya para la vuelta al colegio».