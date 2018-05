Los colegios de la provincia abren el plazo de admisión para 5.000 niños de tres años

Los colegios de la provincia de Castellón inician este jueves la preinscripción para quienes se incorporan al sistema educativo por primera vez en el curso 2018/2019. Los nacidos en 2015 podrán matricularse en Infantil de 3 años, lo que supone un total de 5.098 niños en la provincia de Castellón, 269 menos que en el año anterior. En el caso de la capital de la Plana la cifra asciende a 1.618.

Las ratios

La Conselleria ha fijado un máximo de 23 escolares de 3 años por aula en Burriana, Castellón, la Vall d’Uixó, Nules y Vila-real. En el resto de municipios será de 25. La Conselleria está rebajando de forma generalizada las ratios, con lo que el 90,2% de los colegios tendrá una ratio inferior de lo establecido. Y es que en esa etapa, la ley marca 30.

Los consejos: evitar prisas y conocer colegio

Desde la asociación de directores aconsejan a los padres que «no tengan prisa en hacerlo todo el primer día, ya que no importa ser el primero o el último en entregar la instancia». También recomiendan informarse sobre si el colegio elegido en primera opción ha establecido un sistema de reserva de hora para la preinscripción para evitar colas y pérdida de tiempo para las familias. Por último, instan a no tener reparo en escoger un colegio público, ya que «hay un estudio francés que demuestra que una vez alcanzada la universidad, no hay diferencia de notas ni de conocimientos entre los que han estudiado en la pública y en la privada», explica el director del CEIP Gaetà Huguet, Alfredo Mercé.

El mismo mensaje lanza la presidenta de la federación de asociaciones de padres, FAPA Castelló, Silvia Centelles, quien recuerda la campaña Tria escola pública, por ser «la que ofrece más oportunidades y compensa las desigualdades». Recomienda a las familias visitar la escuela (los centros han hecho jornadas de puertas abiertas para darse a conocer) e interesarse no solo por las instalaciones, sino también por el proyecto educativo. «Cada vez más colegios tienen proyectos innovadores», indica. Aconseja que el niño se encuentre insertado en su barrio, para que esté integrado en el entorno si bien reconoce que muchos padres por necesidad los escolarizan cerca del lugar de trabajo o del domicilio de los abuelos.

Una sola solicitud en el colegio escogido en primera opción

Las familias podrán formalizar su preinscripción hasta el 24 de mayo. Deberán entregar una única solicitud con sus preferencias en el centro escogido en primera opción. Ya comprobadas y baremadas las solicitudes, las listas provisionales se publicarán el 4 de junio y la matrícula del 14 de junio al 2 de julio

CALENDARIO DE ADMISIÓN

La baremación

A la hora de baremar se sumarán 15 puntos por cada hermano en el centro; el domicilio en el área de influencia contará 10; la condición de familia numerosa general 3 y la de categoría especial con 5; si los padres trabajan en el centro, 5; la renta familiar con 2 puntos si es igual o inferior dos veces al Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples, fijado en 7.455,14 euros. La información para obtener las condiciones económicas de la unidad familiar será suministrada a la administración educativa por la Agencia Tributaria, previa autorización.

La Conselleria ha activado la campaña Escola pública, garantia de qualitat y ha dispuesto una web http://www.ceice.gva.es/va/escolaqualitat donde poder acceder a toda la información.