Compromís ofrece a CSeM entrar en el gobierno a un año de elecciones

Compromís instó ayer a Castelló en Moviment a entrar a formar parte del equipo de gobierno de Castellón para lo que queda de legislatura «para seguir haciendo políticas valientes desde el gobierno». «El motor del cambio lo puso en marcha Compromís en el 2015 y no hay que esperar al 2019 para sumar brazos a este proyecto. Los cuatro concejales de CSeM son bienvenidos», aseguró el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, en la fiesta final de la campaña El motor del canvi, iniciada hace 15 días para hacer balance de los tres años de gestión en el Ayuntamiento. Preguntado sobre la propuesta, el portavoz de la formación asamblearia, Xavi del Señor, explicó que no era la persona que lo tenía que decidir y que no podía decir nada al respecto.

Este fue el punto y final de un día que empezó con un debate del estado de la ciudad que reunió a la corporación y durante el que se vio más feeling entre Compromís y CSeM y no tanto con el tercer socio del Pacte del Grau, el PSPV. En la sesión, Del Señor dejó caer una propuesta a Compromís, instándole a «hacer un frente común cara a las elecciones para que Castellón tenga en la alcaldía las fuerzas del cambio». Sobre si esto significaba que le estaba proponiendo ir en una única candidatura en mayo del 2019, Del Señor aseguró que «la fórmula no está clara».

En la misma sesión, el socialista Rafa Simó recriminó a su socio de gobierno, en alusión a la campaña del motor del cambio que abanderan que «un coche necesita muchas piezas para funcionar, y una dirección, porque solo con motor no funciona». Dirigiéndose a CSeM, reconoció que «es una pena que no forme parte de este gobierno, porque no ven la complejidad de gobernar y aunque entendemos sus sobreactuaciones, no tenemos las mismas prioridades». Con todo, acabo por decirle: «Juntos somos mejores».

FIESTA FINAL // En cuanto a la fiesta final de Compromís, participó el conseller Vicent Marzà, asegurando que «después de 20 años en los que otros han estado demoliendo los fundamentos de nuestro país, en solo tres años se están haciendo políticas de reconstrucción social y nacional». Junto a Garcia, defendieron también su gestión los otros tres ediles: Ali Brancal, Verònica Ruiz y Enric Porcar.