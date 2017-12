El Consell estudia blindar la sanidad universal con un nuevo decreto

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que la Abogacía de la Generalitat está estudiando si se puede "reforzar para blindar de alguna manera, a través de un nuevo decreto o una orden" la instrucción que garantiza el acceso universal a la sanidad y que "sigue vigente".

Así lo ha asegurado Puig a los periodistas tras reunirse en el Palau de la Generalitat con representantes de asociaciones en defensa de la sanidad universal un día después de que el Tribunal Constitucional haya anulado el decreto autonómico que permitía la atención a todos los inmigrantes en situación irregular.

Puig ha señalado que con este acto "queremos visibilizar claramente la respuesta de la Comunitat Valenciana a una sentencia que acatamos pero consideramos que no atiende al interés general, no es humana y no resuelve que, ante la salud, todos debemos ser iguales y tener las mismas posibilidades".

"Cualquier persona que esté viviendo en la Comunitat Valenciana puede ir a cualquier centro de salud u hospital con total libertad y garantías porque va a ser atendida", ha insistido Puig, quien considera "lamentable que haya partido políticos instalados en el rencor contra los inmigrantes y las personas con dificultades".

Según el jefe del Ejecutivo valenciano "cuando oyes o lees algunas informaciones en las que parece que se destile que estamos pagando a inmigrantes lo que no pagamos a personas de aquí es el caldo de cultivo de la xenofobia".

Puig ha denunciado que la sentencia del Constitucional plantea una "mirada recentralizadora" del Gobierno central "que pretende que las comunidades autónomas que tenemos las competencia en Sanidad no podamos ejercerlas en plenitud".